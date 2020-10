GF Vip 5, Patrizia De Blanck a Massimiliano Morra: “Fingi una storia con Guenda e vai da Barbara D'Urso"

Patrizia De Blanck ha spiegato a Massimiliano Morra e Guenda Goria il modo per finire sicuramente da Barbara D'Urso una volta usciti dalla casa: fingersi innamorati attirando l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 5.

La contessa che rivela a Massimiliano la passione di Guenda per lui 💥💥💥💥 #Gfvip pic.twitter.com/3NJbvIcAaL — Matteo Rossi (@r_okem) September 30, 2020

Lunedì scorso abbiamo conosciuto Dalila Mucedero, la ragazza napoletana a cui Massimiliano Morra è legato da circa due anni. Nonostante questo Patrizia De Blanck ha consigliato all'attore napoletano di fingersi innamorato di Guenda Goria, presente alla conversazione, per andare avanti nel reality. La contessa, che conosce bene i meccanismi del gioco e la psicologia del pubblico, ha detto che in questo modo potranno soddisfare il voyeurismo degli spettatori che, per vedere come andrà avanti la loro relazione, li terranno nella Casa di Cinecittà più tempo possibile.

La conversazione catturata dalle onnipresenti telecamere ha visto la contessa rivelare una cosa che gli spettatori avevano già notato: a Guenda piace Massimiano. Partendo da questo punto fermo, Patrizia ha detto a Massimiliano: "Lei è molto carina. Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi. Se tu non avessi una fidanzata ca.aca..i... Ci siamo capiti. È lo stesso suggerimento che ho dato a Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, voi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, su tutto. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima. Quando esci tu fai quello che ti pare. Finché state qua dentro, seguiti da tutti... Capito? Finisci dalla D'Urso. Ho un'esperienza di vita io, no? Tu pensi che a quest'ora stavo qua sennò, sarei sparita come milioni di altre persone. Invece sto sempre qua".

Poco dopo Massimiliano a Guenda hanno avuto una conversazione che sembrerebbe seguire la strategia della contessa: "La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella - ha detto Massimo a Guenda - E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola". Dalila Mucedero ha commentato con un laconico "Senza parole" nella storia del suo profilo Instagram.