GF Vip 5, Paolo Brosio e lo scherzo sexy di Dayane Mello e Adua Del Vesco: "Se le vedo mi masturbo" (VIDEO)

Paolo Brosio è stato vittima dello scherzo sexy di Adua Del Vesco e Dayane Mello: le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno finto un rapporto sessuale e il giornalista, a chi lo invitava a spiarle, ha detto "se le vedo mi masturbo".

Ieri sera nella casa del Grande Fratello i concorrenti avevano voglia di divertirsi e, in mancanza di spunti creativi degli autori, hanno deciso di organizzare uno scherzo a Paolo Brosio. Memori della puntata de Le Iene di qualche anno fa, quando Frank Matano fece credere al giornalista che dall'altra parte del telefono ci fosse Papa Bergoglio, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno messo in piedi uno Scherzi a Parte made in GFV complici Adua del Vesco e Dayane Mello e tutti gli altri concorrenti, compresa Patrizia De Blanck.

Tommy, Dayane e Adua che complottano, adoro #GFVIP

Pt. 3 pic.twitter.com/t4s1dLPsFK — sara 🐾 sorpræsoneh (@SentirsiUltimi) November 3, 2020

Le due concorrenti si sono ritirate nella stanza a forma di lavatrice dove dormono, e hanno finto un rapporto sessuale con tanto di gemiti e urla di piacere. Tommaso rivolgendosi a Brosio ha detto: "stanno limonando di nuovo, si erano prese due giorni di pausa quando sei arrivato tu", il giornalista ha balbettato qualcosa e quando Elisabetta Gregoraci lo ha invitato a sbirciare le due amanti ha risposto "Ma io se le vedo poi mi masturbo, meglio che non vedo" e poi quando i gemiti sono ripresi ha detto: "Quel giochino lì più lo fai più è divertente". Brosio, memore del rimprovero avuto da Alfonso Signorini che gli ha chiesto di non ostentare la fede ha esclamato "Mi hanno fatto un cu.o perché pregavo l'Ave Maria ma qui poi tr...no come dei ciuchi!".

Lo scherzo è durato qualche altro minuto con i quattro protagonisti che fingevano di litigare tra di loro e con Paolo sempre più imbarazzato, finchè i suoi coinquilini non hanno deciso di rivelargli tutto beccandosi un "siete dei cretini" da Brosio che nel frattempo si era preparato una camomilla calmante.

Adua senza controllo che fa qualsiasi verso e Dayane che si fa sotto dalle risate, più o meno come me in quel momento #GFVIP pic.twitter.com/IsUxoQwrzY — sara 🐾 sorpræsoneh (@SentirsiUltimi) November 3, 2020

I ragazzi poco prima erano stati i protagonisti di un gesto carino, ma sicuramente inutile, verso l'ultimo arrivato al Grande Fratello Vip 5. Paolo Brosio è stato messo in nomination per aver rivelato alcuni dettagli al di fuori della casa e aver rotto il patto di riservatezza firmato prima di entrare nel reality e i suoi coinquilini sono andati nel confessionale per chiedere di perdonarlo.