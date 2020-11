Grande Fratello Vip 5: Paolo Brosio accusa Andrea Zelletta, che nega spudoratamente

Paolo Brosio è in nomination per aver rivelato dettagli dall'esterno nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma ha vivamente protestato perché Andrea Zelletta ha fatto la stessa cosa, pur senza essere punito.

Ieri sera è stata una serata molto dura per Paolo Brosio, era la sua prima diretta da quando è entrato nella casa ed è stato messo sotto accusa da Alfonso Signorini per una serie di motivi che hanno fatto arrabbiare il giornalista. Il conduttore, dopo avergli chiesto di non ostentare la sua fede e nello stesso tempo di non usare gli intercalari che potrebbero essere associati a una bestemmia, lo ha chiamato nel confessionale per comunicargli alcune decisioni della produzione.

Paolo Brosio appena entrato nella casa ha rivelato che il reality sarà prolungato e ha fatto alcuni accenni ai nuovi concorrenti che arriveranno nella casa rompendo il patto di riservatezza firmato con il programma: "Hai sottoscritto un patto di riservatezza entrando nella Casa e sei venuto meno gli ha detto il conduttore - Il Grande Fratello non perdona riguardo a questo. Da questo momento, non dire null'altro di tutto quello che sai". Poco dopo Brosio ha saputo che sarebbe andato in nomination per punizione e si è arrabbiato tirando in causa Andrea Zelletta senza mai nominarlo: "Avrei voglia di non partecipare nemmeno più al programma. Mi sono sentito un delatore, un bestemmiatore, un ostentatole della fede. Sono uscito dall'ospedale 24 ore fa, sono entrato in Casa e ho trovato un affetto incredibile e sono stato punito per una cosa...Non ho nemmeno detto i nomi dei concorrenti. Sapevano già che entravano quattro concorrenti. Un nome lo sapevano già. Questa punizione mi sembra un po' eccessiva. Non ero l'unico che è uscito ed entrato. Rifletti su questo, ricordatelo. Adesso non farmi fare altri nomi. Rifletti su chi è entrato è uscito. Ci sono anche altre persone che sono uscite e poi rientrate. Alcune cose le sapevano già".

Alfonso Signorini ha fatto finta di non capire le allusioni di Brosio e ha provato a distogliere l'attenzione "Ok, adoro, per stasera non fai la nomination, ti voglio fare questa carezza".

Alla fine del programma Paolo Brosio ha ribadito il suo concetto ai coinquilini: "Sappiamo che non sono stato l'unico. Per desiderio di ricambiare il vostro affetto faccio finta di nulla. Però la matematica è chiara, 2+2 fa 4. Quando io ho detto 2 c'era già 2. Al risultato ci siamo arrivati con la conferma mia, ma con cose che un altro aveva già detto. Per questo io mi sono sbilanciato e ho annuito. Ho voluto specificare tutto sia con Alfonso che qui".

Paolo Brosio si riferiva all'ex tronista che ha spoilerato ai compagni lo stato di salute di Ronaldo, l'ingresso di Selvaggia Roma e la popolarità di Tommaso Zorzi. Nonostante questo Andrea Zelletta di fronte a Brosio ha negato l'evidenza: "Te lo giuro, Paolo. Io sono entrato dopo. Ti parlo personalmente, non avevo telefono, niente di niente". Ma Zelletta è stato inchiodato dai video pubblicati sul web che dimostrano la sua violazione del patto di riservatezza.