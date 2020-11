Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio bestemmia come Denis Dosio: rischia la squalifica?

Paolo Brosio entrato venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbe essere squalificato per aver imprecato così come fece Denis Dosio.

Paolo Brosio rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia : il giornalista nelle ultime ventiquattro ore si è lasciato sfuggire più volte un'espressione che potrebbe fargli abbandonare la casa di Cinecittà dopo solo tre giorni di permanenza.

Venerdì scorso Paolo Brosio è riuscito a entrare al Grande Fratello Vip 5 dopo settimane di attesa, le sue condizioni di salute non gli permettevano di varcare la porta rossa di Cinecittà. Se quella del Grande Fratello è detta la casa più spiata d'Italia c'è un motivo: le telecamere sono accese 24 ore su 24 e le immagini vengono diffuse attraverso due regie sul web e in televisione e queste telecamere hanno documentato che nelle ultime ventiquattro ore Paolo ha violato più volte il regolamento, tutto visibile attraverso clip che circolano sui social. Poche ore dopo il suo ingresso al reality, nonostante le raccomandazioni di Alfonso Signorini, l'ex giornalista del TG4 ha informato i suoi coinquilini su alcuni dettagli riguardo l'emergenza sanitaria in più Paolo Brosio ha usato frasi negazioniste sui tamponi che non sono piaciute al pubblico.

Ma nelle ultime ore Brosio ha imprecato più volte usando l'espressione "Dio Bo.o" che potrebbe costargli la squalifica. La frase è un'intercalare più che una bestemmia ma per lo stesso motivo Denis Dosio fu espulso qualche settimana fa. Paolo come tutti sanno è un uomo molto religioso ed è strano sentirlo nominare tante volte il nome di Dio invano, cosa proibita dai Comandamenti.

Nelle immagini che stanno facendo il giro del web si sente una volta Brosio parlare con Enoch e dire "Che casino! Io la mattina devo prendere le pillole e non vedo un ca..o, butto giù di tutto. Un giorno o l'altro mi ritrovi verde come te ieri Dio bo.o, Oh Enoch te ieri eri da film americano!".

Signori Brosio ha bestemmiato in regia 2 #gfvip pic.twitter.com/cUdHYRTBSP — Lady Madamoiselle 💙 (@etolosomaM) November 1, 2020

Nella seconda clip Paolo è a tavolo e sta parlando della temperatura alta nella camera da letto: "dopo il vino rosso pesante il caldo della camera di gonfia il cervello Dio B..o". In passato per imprecazioni o bestemmie sono stati squalificati Marco Predolin, Gianluca Impastato e Denis Dosio, in questo caso ci troviamo di fronte a un intercalare che potrebbe essere perdonato dalla produzione.

Lunedì prossimo sapremo se il Grande Fratello prenderà provvedimenti contro Brosio, nella prossima diretta i concorrenti al televoto sono tre: Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini, i due meno votati andranno automaticamente in nomination.