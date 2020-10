Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio espulso per una bestemmia?

Denis Dosio starebbe per essere espulso dal Grande Fratello Vip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il post pubblicato sui profili social ufficiali del programma che annuncia la sospensione del televoto.

Nella didascalia si legge: "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente". Denis Dosio è ovviamente il concorrente maggiormente indiziato per lasciare la casa di Cinecittà: il giovane concorrente originario di Forlì stanotte mentre chiacchierava con i ragazzi della casa poco prima di andare a letto avrebbe bestemmiato.

La gravità dell'espressione è stata subito colta dai suoi coinquilini che hanno urlato "Noooo!" e poi hanno provato a cambiare argomento, dandosi la buonanotte per provare a stemperare la tensione.

Il video ha fatto il giro della rete, senza contare le numerose telecamere e i microfoni che hanno fatto sentire chiaramente quanto è stato detto alla regia. Il destino di Denis Dosio è sembrato subito segnato, al Grande Fratello le bestemmie sono sempre state punite con l'espulsione. Tuttavia al momento, come era prevedibile, non c'è nessuna ufficialità. Per quella bisognerà attendere la puntata in onda stasera su Canale 5, nel comunicato della produzione si legge: "Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di Grande Fratello Vip tutti i dettagli di questa decisione".

Denis Dosio è nato a Forlì nel 2001, ma ha origini brasiliane. Ha raggiunto la popolarità presso il pubblico più giovane grazie al suo canale Youtube. Nei video Denis raccontava aneddoti sulla sua vita privata, il suo profilo Instagram conta più di 800mila follower. Il diciannovenne, famoso per il suo ciuffo, è apparso per la prima volta in televisione nei salotti di Barbara D'Urso.