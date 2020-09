Chi è Gretel Coello, modella ed ex moglie di Paolo Brosio

Gretel Coello è una modella cubana ed ex moglie di Paolo Brosio. Il matrimonio tra il concorrente del Grande Fratello Vip 5 e la modella è durato solo quattro anni. Ecco chi è la donna che con il suo tradimento ha sconvolto l'esistenza dell'ex giornalista.

Paolo Brosio con Gretel Coello, la sua ex moglie

Gretel Coello e Paolo Brosio si sono sposati nel 2004. Paolo aveva divorziato dalla sua prima moglie Serenella Corigliano e in quegli anni, dopo una parentesi in RAI, era tornato a Mediaset per condurre Italia che va e Linea verde su Italia Uno. Paolo aveva raggiunto la sua celebrità da giornalista proprio sulle reti del gruppo di Silvio Berlusconi come inviato a Palazzo di Giustizia del TG 4 di Emilio fede durante lo scandalo Mani Pulite.

Gretel Coello divorziò da Paolo Brosio nel 2008 dopo che il marito, secondo alcune dichiarazioni dello stesso Brosio, aveva scoperto di essere stato tradito. Da quel momento i due rompono qualsiasi tipo di rapporto e non sono rimasti in contatto. La traumatica rottura del suo matrimonio, la morte del padre e l'incendio della discoteca Twiga, di cui era socio con Flavio Briatore e a Marcello Lippi causano un periodo di forte depressione al futuro concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Paolo Brosio raccontò questo periodo a Libero quotidiano. "L'unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppure chiedere come si chiamano. E con loro è arrivato il resto: l'alcol, lo stordimento, la droga". Poi per Brosio è arrivata la conversione raccontata nel libro A un passo dal baratro, Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita.