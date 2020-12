Grande Fratello Vip 5, il marito di Stefania Orlando contro gli autori: "Non si gioca così con le persone"

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi ha attaccato gli autori del Grande Fratello Vip 5 per il trattamento riservato alla moglie durante la puntata di lunedì scorso, rei, a suo dire, di giocare con i sentimenti delle persone.

Il modo in cui Stefania Orlando è stata trattata durante la diretta di lunedì 7 dicembre del Grande Fratello Vip 5 non è andato giù al marito Simone Gianlorenzi. Il musicista il giorno dopo la trasmissione ha scritto un post su Twitter rivolgendosi ai fan della moglie e alle sue follower: "Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo.Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto".

Simone, e tanti altri con lui, sente il bisogno di disintossicarsi dal reality e dal modo in cui viene condotto in studio e gestito dagli autori.

Non è difficile capire cosa gli abbia dato fastidio: il modo in cui la Orlando è stata trattata venerdì sera aveva già provocato le protese sui social. La conduttrice nella festa di giovedì sera era stata eletta sui social la Regina del party rock organizzato dal Grande Fratello, dove interpretava Madonna, i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare che lunedì sera, nella clip riassuntiva della festa, non è stato dedicato neanche un fotogramma a Stefania. Nella stessa diretta è stato completamente dimenticato il discorso della Orlando a Tommaso Zorzi quando l'influencer le ha confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini, parole che avevano emozionato il web e che Signorini e gli autori hanno completamente trascurato. L'unica a sottolinearlo è stata la madre dell'influencer che alla fine del loro faccia a faccia ha detto al figlio "salutami Stefania e dille che quando esce mi può mandare il conto per le sedute di terapia".

Le due cose sono state notate anche da Stefania che alla fine del programma parlando con Tommaso ha detto "Mi dispiace che esca solo il lato meno carino di me. Solo tua mamma è stata carina con me. Poi uno fa una serata carina, fanno una votazione sul web, ci premiano e a me non mi hanno fatto proprio vedere, zero. Ma allora che la fate a fare la votazione? Uno guarda la puntata e sembra sempre che io sono la str**za della situazione".

Sempre lunedì Alfonso Signorini ha permesso che Patrizia De Blanck urlasse dallo studio contro Stefania Orlando, la contessa non le ha perdonato di averla nominata determinando la sua uscita dal reality. "È una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina. Sei bugiarda e falsa. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire 'poverina non farla piangere', ma stai zitta, bugiarda", ha urlato la rancorosa Patrizia.

Stefania Orlando è stata attaccata anche da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ma questo rientra nelle normali dinamiche del gioco anche se la Cannavò ha dato della manipolatrice alla Orlando per poi dire a Selvaggia Roma: "non lo so perché l'ho detto è una cosa che ho sentito dire da altri" e tutti hanno pensato che ad imbeccarla sia stata la sua amica, la modella brasiliana Dayane Mello.