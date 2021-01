Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta in lacrime: "Sento la mancanza di Roberto"

Maria Teresa Ruta sente la nostalgia del marito Roberto dopo quattro mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip 5: la conduttrice televisiva parlando con Stefania Orlando è scoppiata in lacrime pensando al prolungamento del reality.

Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno saputo finalmente la data della finale del reality show, subito dopo la diretta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno espresso la volontà di lasciare la casa di Cinecittà l'8 febbraio, Maria Teresa Ruta è ancora indecisa e oggi ha avuto un momento di sconforto. La Ruta, come gli altri vipponi, pensava di lasciare i suoi affetti per due mesi, ora il tempo passato nella casa inizia a pesare, Maria Teresa sente la mancanza del marito e dei suoi cari.

La conduttrice televisiva ha sottolineato che il marito Roberto l'ha sempre spronata a continuare, poi è scoppiata a piangere pensando a come il reality sia stato terapeutico per la madre in un momento difficile della sua vita: "L'anno scorso per mia mamma il Grande Fratello è stato terapeutico, perché così non le è venuta quella depressione che solitamente le veniva a gennaio, guardava quello che succedeva nella casa, ci sentivamo".

Maria Teresa Ruta ha spiegato che questo è stato il motivo per cui ha accettato di fare lo show nonostante il marito fosse contrario: "inizialmente ho detto lo faccio per mia mamma quando Roberto si è messo di traverso, poi l'incidente di mio fratello, sai ti fai mille scrupoli. Lui mi ha detto vai e allora sono andata, però adesso il mio posto sarebbe vicino a Roberto".

Lo sfogo della Ruta è continuato: "Però ho detto l'ho fatto per Guenda, l'ho fatto per mia mamma, l'ho fatto per mio fratello, ma adesso dovrei uscire per stare di fianco alla persona che amo, che adesso sicuramente è presa di panico e dovrei invece essere io lì al suo fianco. In questo momento è lì, ed è da solo che aspetta dietro una porta. Non mi sento in colpa, perché so che tante persone sono state contente di questo percorso anche Guenda che purtroppo è uscita. Io 19 nomination le devo al pubblico, lo so".