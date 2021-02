Maria Teresa Ruta rifiuta il confronto con Filippo Nardi da Barbara D'Urso

Maria Teresa Ruta ha rifiutato il confronto con Filippo Nardi al Live-Non è la D'Urso. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 infatti era una delle 5 sfere, ieri sera nello show di Barbara D'Urso, ma la sua ex coinquilina ha fatto sapere immediatamente che non avrebbe risposto alle sue domande.

Ieri sera Maria Teresa Ruta è stata ospite de Live-Non è la d'Urso e ha dovuto affrontare le 5 sfere, una delle quali era Filippo Nardi. Quest'ultimo era stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 per aver usato frasi sessiste contro la Ruta. Quando la sfera si è girata Maria Teresa ha visto Filippo e rivolgendosi a Barbara ha detto "Io con lui però non parlo. Le sue parole ancora non le ho viste, lui può parlare assolutamente ma io non rispondo", come si vede in questo video.

Maria Teresa è stata subito attaccata da Karina Cascella che le ha detto: "La figlia ci parla, è stata paparazzata con Filippo Nardi e lei arriva e dice questo. Ma ci rendiamo conto di quanto è falsa". L'ex gieffino, squalificato per la seconda volta al reality, ha comunque preso la parola accusando Maria Teresa e Ruta di aver recitato una parte per cinque mesi: "Tutto il tuo comportamento è stato studiato a tavolino nella tua testa. Indirettamente, non volutamente, hai causato anche la mia eliminazione. Io dall'inizio ho detto di non avere niente contro di te - aggiungendo - la sera in cui sono uscito dalla casa hai detto una bugia, hai detto: 'Dovevi vedere le altre cose che mi ha detto'. Non era vero. Hai detto una grandissima bugia. Non penso di avere fatto niente nei suoi confronti. Fisicamente non ho fatto niente, era solo una goliardia nei suoi confronti che a questo punto faceva solo finta di dormire".