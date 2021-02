Grande Fratello Vip 5, confronto tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini si sono incontrati sulla passerella del Grande Fratello Vip 5: la scorsa puntata la gieffina aveva parlato di un suo passato legame con il cantante genovese.

Il Grande Fratello Vip 5 stancamente volge al termine, ieri 8 febbraio sarebbe dovuta essere l'ultima puntata del reality che invece terminerà il prossimo 1° marzo. In mancanza di idee e di dinamiche Maria Teresa Ruta sta riempendo i vuoti del programma raccontando i suoi veri o presunti flirt del passato, rischiando di rovinare il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà.

La settimana scorsa la Ruta aveva parlato di un suo legame con Francesco Baccini, una storia risalente a circa venti anni fa che ricorda molto i falsi amanti della contessa Patrizia De Blanck che Alfonso Signorini ci propinava nella prima parte del reality. Ieri Maria Teresa si è ritrovata faccia a faccia con Francesco Baccini che ha completamente sconfessato la Ruta.

Il cantante ha detto che i due si sono incontrati solo tre volte e ha raccontato la serata che non ha mai dimenticato: "Era il 2002 o 2003, avevo presentato una canzone a Sanremo. Fu bocciata e io mi incazzai tantissimo, perché ci credevo tantissimo. In quelle giornate che c'era Sanremo, la sera dopo così torno a cena da Maria Teresa Ruta. C'è il Festival in tv, i figli vanno a dormire e io ero lì, depresso a guardare 'sto Festival e c'è stato un momento, come quando consoli uno che è depresso. Ma è stato così, una roba da medie. Tenera. A un certo punto si sente una porta sbattere e penso: 'Cazzo, i ladri'. Entra un signore, a un certo punto. Lui aveva le chiavi ed era incazzato. Discutevano animatamente lui e Maria Teresa Ruta, prendo il cappotto zitto zitto e me ne vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. E quella è stata l'ultima volta che ci siamo visti".

Maria Teresa Ruta ha detto che la persona entrata in casa era un uomo che le è stato vicino per cinque anni "Mi ha aiutata, qualche volta siamo andati al cinema, a cena insieme, accompagnava i ragazzi a scuola, aveva le chiavi di casa", ha detto la conduttrice. Una versione che non ha convinto Alfonso Signorini che gli ha ribattuto "un badante". Il ritorno nella casa di Maria Teresa Ruta è stato accolto dal gelo dei coinquilini ai quali durante la settimana la conduttrice aveva parlato della sua love story con il cantante.