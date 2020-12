Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5: "Vorrei presentare Domenica in", Mara Venier risponde

Maria Teresa Ruta ha fatto una rivelazione a sorpresa: la concorrente del Grande Fratello Vip 5 vorrebbe presentare Domenica In, la risposta di Mara Venier non si è fatta attendere.

Maria Teresa Ruta vorrebbe presentare Domenica In: la concorrente lo ha rivelato al Grande Fratello Vi 5 e Mara Venier le ha risposto su Instagram, non lasciando però troppe speranze alla collega.

Cristiano Malgioglio all'interno della casa di Cinecittà ha inaugurato una nuova rubrica, ogni giorno intervista un Vippone, dopo Giacomo Urtis è stata la volta di Maria Teresa Ruta che non si è sottratta alle domande andando oltre le aspettative del 'presentatore' come quando ha rivelato di essere stata fortunata nella vita perchè ha avuto due compagni "superdotati" per poi precisare "comunque l'importante è come lo usate".

Oltre alle domande di Malgioglio la Ruta ha risposto anche alle curiosità di alcuni coinquilini, Elisabetta Gregoraci le ha chiesto quale programma le è piaciuto condurre e quale vorrebbe presentare una volta uscita dalla casa di Cinecittà. Ruta ha confessato che il suo sogno nel cassetto è presentare Domenica In quando la Venier deciderà di lasciare il programma: "Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell'anno, era una cosa incredibile. Vorrei fare la Domenica In di Mara Venier ma finché c'è Mara Venier".

Maria Teresa forse ha pensato ad una recente dichiarazione della sua collega, ad Ottobre Mara Venier rivelò di aver deciso di lasciare Domenica In a fine stagione, l'ho promesso a mio marito" raccontò in un'intervista al settimanale Oggi.

Mara Venier è venuta a sapere del desiderio della sua amica, le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta sono state riportate da numerose testate e la conduttrice di Domenica In ha deciso di rispondere nelle sue storie di Instagram: "Mi sa che c'è la fila", a cui ha aggiunto divertita: "Ti adoro".

Stasera il Grande Fratello torna in prima serata di Venerdì su Canale 5 ma, per una strana decisione degli autori, i concorrenti non sono stati ancora avvisati. Stasera sono in nomination: Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I vipponi non sanno neanche che non ci sarà eliminazione, il più votato sarà immune dalle nomination di stasera.