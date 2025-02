Grande Fratello: Maria Teresa Ruta smaschera Zeudi Di Palma sulla questione "Rosmello" e "Zelena"

Nella casa del Grande Fratello sta tenendo banco la scoperta di Maria Teresa Ruta, che nei giorni scorsi aveva avuto una conversazione con Zeudi Di Palma, e alla quale aveva paragonato il suo flirt con Helena Prestes ad un altro delle passate edizioni.

Ruta ha fatto riferimento a ciò che accadde nel GF Vip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e la modella è sembrata cadere dalle nuvole, affermando che questa rivelazione di Maria Teresa Ruta l'avrebbe fatta riflettere sulle reali intenzioni di Helena.

Maria Teresa Ruta smaschera Zeudi Di Palma

In realtà, pare che Zeudi sapesse già tutto e che abbia preso in giro Maria Teresa Ruta, come lei stessa ha sostenuto parlando con Iago Garcia:"Zeudi ha finto perché mi ha fatto credere che non sapeva niente delle Rosmello e invece mi ha fatto prendere un granchio. Ho capito di essere caduta in una trappola. Stamani, in più, ho saputo che Alfonso le aveva già detto tutto. A me lei ha detto che non ne sapeva nulla e mi ha chiesto di raccontarle tutto".

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta in una puntata del Grande Fratello

Una scoperta che ha deluso profondamente Maria Teresa Ruta, ora convinta che sia stata proprio Zeudi a creare questa ship e non Helena:"Sono molto delusa. Perché mi hanno detto che Zeudi sapeva tutto e mi ha fatto parlare. Zeudi ad Alfonso ha detto che conosceva Dayane e lui allora le ha raccontato del bacio tra Dayane e Adua. Quindi io sono stata messa in una grossa trappolona. Zeudi indagava con me e io mi lasciavo indagare, anche perché poi sono cose di dominio pubblico. Però io adesso so che lei sapeva tutto! Mi faceva domande, così che fossi io a dire tutto in diretta".

Zeudi Di Palma si finge sorpresa con Chiara Cainelli

Dopo la conversazione con Ruta, Zeudi Di Palma si era finta sorpresa anche con Chiara Cainelli:"Maria Teresa mi ha detto una cosa che non sapevo. Mi ha detto che Dayane qui dentro al Grande Fratello ha fatto qualcosa con una donna. Ma che è un copione allora? Forse Helena non ha capito chi sono io, ha trovato la persona sbagliata".

Zeudi, Helena e Javier nella casa del Grande Fratello

Una tesi smentita totalmente da Maria Teresa Ruta. Come cambierà il rapporto tra le due dopo questa scoperta della conduttrice? La relazione tra le due concorrenti potrebbe generare ulteriori conflitti all'interno della casa.