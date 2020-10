Grande Fratello Vip 5, il pubblico chiede che Enock Barwuah venga squalificato

Il Grande Fratello Vip 5 accende gli animi del suo pubblico che chiede, a gran voce via social, la squalifica per Enock Barwuah e per altri concorrenti. E stavolta non si salva neppure la contessa Patrizia De Blanck.

Dire che è tutta colpa della lite scoppiata tra Enock e Guenda Goria per la pessima uscita di Mario Balotelli su Dayane Mello non è corretto, ma, certo, è innegabile che lo scontro a tavola sia stata la classica "goccia" che ha fatto tracimare la pazienza del pubblico a casa.

Le polemiche su Twitter erano iniziate venerdì sera, quando Mario Balotelli, arrivato a Cinecittà per una sorpresa al fratello, si era reso protagonista di un momento davvero imbarazzante: la frase volgare e sessista rivolta a Dayane Mello, sua presunta ex fiamma, non era certo passata inosservata, tanto che anche Alfonso Signorini, ripristinato il collegamento con la casa, aveva preteso le scuse in diretta dell'attaccante.

"sono stato lucido a dirti solo vaffanculo e andare in confessionale altrimenti..."

ALTRIMENTI COSA ENOCK? l'avresti picchiata? Che avresti fatto? Faccelo sapere così abbiamo la conferma di ciò che già sapevamo tu fossi:un raccomandato violento e cretino #fuorienock #gfvip #GFVIP pic.twitter.com/iaVIvRB1bF — Francii (@Trash28797634) October 26, 2020

Se Enock Barwuah sembrava poter uscire indenne dalla gogna a cui i social stavano sottoponendo il fratello e in parte la trasmissione (con tanto di intervento del Codacons, che aveva addirittura chiesto la sospensione del reality), l'intervento sulla vicenda di Guenda Goria ha spostato, oggi, l'accanimento di molti spettatori proprio verso il fratello minore di Balotelli. Attenzione però: non per quanto detto da "Super Mario" a Dayane, ma per la reazione del concorrente all'intervento della figlia di Maria Teresa Ruta.

Frasi come "sono stato lucido a dirti solo vaf....ulo e andare in confessionale altrimenti..." oppure "Ma donna di cosa? Ma chi ca..o ti credi di essere? Donna di cosa?" non sono proprio andate giù a tantissimi che seguono e commentano il reality di Canale 5 quotidianamente. Tanto da mandare l'hashtag #fuorienock tra le tendenze nazionali di Twitter.

#fuorideblanck (2/2)

- si organizza per le nomination

- ha attaccato verbalmente Guenda (per aver difeso una frase sessista)

- ha ammesso pubblicamente che i televoti sono truccati



se avete dei video sui comportamenti sbagliati della Contessa, fate pure con l'hashtag #GFVIP — DMaxx (@DMaxx80313969) October 26, 2020

Non è tutto: a tanti non è piaciuto l'intervento (a dirla tutta assai sgradevole) della contessa Patrizia De Blanck, che ha aggredito verbalmente Guenda perchè non era quello il tempo, non era quello il luogo... per tirar fuori l'argomento incriminato. E bisogna dire che non è la prima volta, in oltre un mese di Grande Fratello, che la "contessa del popolo" finisce additata dal pubblico, tanto che ormai ci si è quasi dimenticati di quante volte ha, nell'ordine, offeso qualcuno o violato il regolamento. Per questo ha cominciato a volare tra i topic di Twitter anche #fuorideblanck, anche in versione più aristocratica #fuoricontessa.

Se la polveriera esplode, allora son pochi quelli al sicuro, e tra loro sicuramente non ci sono Elisabetta Gregoraci, che ormai fuori dalla casa (ma anche dentro) riscuote simpatie in maniera inversamente proporzionale al numero di "messaggi aerei" ricevuti dagli amici, e Pierpaolo Pretelli, su cui grava ormai un'unica colpa: essere lo spasimante dal cuore troppo tenero dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Insomma, la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera si preannuncia rovente, dentro ma soprattutto fuori dallo studio.