Grande Fratello VIP 5, Mario Balotelli e la battuta squallida su Dayane Mello: costretto alle scuse (VIDEO)

Mario Balotelli, ospite del Grande Fratello VIP 5 ieri sera, ha fatto una battuta agghiacciante su Dayane Mello ma il pubblico non ha perdonato: è stato costretto alle scuse in diretta.

La battuta squallida di Mario Balotelli all'indirizzo di Dayane Mello ha gelato il pubblico del Grande Fratello Vip 5 ma non è passata sotto silenzio attraverso la gogna dei social: il calciatore si è rivolto alla modella in modo sessualmente allusivo. La frase è stata stigmatizzata da Alfonso Signorini solo dopo le proteste degli spettatori.

L'ingresso di Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip 5 per salutare il fratello Enock Barwuah è stato ripetutamente annunciato da Alfonso Signorini durante la puntata di ieri. L'ex calciatore dell'Inter è entrato dopo mezzanotte e, dopo aver salutato il fratello, ha rivolto una frase volgare e sessista a Dayane Mello, la modella brasiliana concorrente del reality e sua ex fiamma. Come sempre il là è stato dato da Alfonso Signorini che rivolgendosi a Mario ha detto "Dayane ti vorrebbe dentro", riferendosi a un suo eventuale ingresso nella casa di Cinecittà.

Balotelli ha risposto: "Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male". Subito dopo si sono sentite le risate di sottofondo, compresa quella di Alfonso Signorini, che dice ridendo "hai capito Dayane? come la prendi?", la ragazza ha preferito non commentare. Il calciatore non ha capito la gravità di quello che ha detto, ribadendo: "Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po'. Ti voglio bene".

Sono stati i social a far fare marcia indietro ad Alfonso Signorini: dopo pochi secondi Twitter è stato invaso da post che sottolineavano la volgarità del commento e l'inadeguatezza del conduttore che non era intervenuto. Tra i tanti messaggi anche quello di Denis Dosio, squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia, che ha scritto: "che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un intercalare alle tre di notte come una bestemmia".

Intanto Denis Dosio nerissimo ed ha pienamente ragione #GFVIP pic.twitter.com/kmh55P4ocS — Luisa 💜 (@Luisa72280405) October 23, 2020

Solo a questo punto Signorini ha deciso di rimproverare il suo prezioso ospite facendo intendere che non aveva sentito la sua pessima battuta e forzandolo alle scuse in diretta: "Devo dire una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore. Mario ha regalato a tutti una grande emozione vedendo suo fratello. Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti. Non posso ripetere la battuta". Mario pare ancora una volta non capire quale sia il commento che potrebbe aver infastidito la Mello, ma prova a rimettere le cose a posto: "Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell'anima".

Poco dopo nelle storie di Instagram il calciatore ha provato a scusarsi, ma come sempre gli succede ha solamente peggiorato l'immagine che ieri sera ha dato di sé in televisione: "Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa. Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe o maschilisti. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso, ma se non conoscete i rapporti tra persone, prima di giudicare, informatevi". Poi ha aggiunto: "Ho due mamme, tre sorelle e una figlia. Le donne sono la mia vita. Basta speculare sull'ignoto. Vi voglio bene".

Oggi Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post velenoso su Facebook sulla questione dove ha scritto: " Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: 'Ahhhh hai capito Dayane?", incapace di dirgli: 'ma che 'schifezza hai detto?'. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c'è qualche problema da risolvere".