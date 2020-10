Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria: il fidanzato Telemaco ci ripensa e torna dalla moglie?

La storia tra Guenda Goria e Telemaco è già finita? Apparentemente sì, stando alle indiscrezioni di Pomeriggio 5, dove Roberto Alessi ha rivelato che il compagno della concorrente del Grande Fratello Vip 5 sta rivalutando il suo rapporto con la moglie.

La figlia di Maria Teresa Ruta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sta vivendo un percorso molto controverso, frutto del suo rapporto difficile con i genitori. Proprio ieri il padre Amedeo ha accusata Guenda di essere bipolare, mentre la Ruta prova a godersi questo periodo di condivisione degli spazi con la figlia. La scorsa settimana Alfonso Signorini ha rivelato a Guenda che i giornali avevano reso nota la sua relazione con Telemaco, sposato e di diciassette anni più grande di lei.

Olga, moglie di Telemaco, ha detto di essere ancora innamorata del marito che, secondo quanto detto da Roberto Alessi a Pomeriggio 5, starebbe ripensando al suo rapporto con Guenda: "Telemaco mi ha detto che ha incontrato Guenda, che si è innamorato molto di lei, che adesso, però, rivedendola nel Grande Fratello Vip ha qualche ripensamento, si è messo in una sorta di stand by per quanto riguarda la sua relazione perché non è abituato ad avere i riflettori puntati addosso". Roberto Alessi parlando con Barbara D'Urso ha discusso dell'attuale situazione tra Telemaco e la moglie. "lui mi ha detto che non è tornato con la moglie, al momento. Sta prendendo in considerazione il fatto che è rimasto impressionato dal fatto che Olga abbia detto di essere innamorata di lui"

Alcuni giorni fa Roberto Alessi ha intervistato Telemaco per il suo settimanale Novella 2000, che ha approfondito la situazione giuridica con la moglie: "Io tecnicamente sono sposato con Olga ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme. Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L'ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo".

L'imprenditore ha svelato il motivo per cui avevano mantenuto segreta la relazione. "Prima di entrare nella Casa, Guenda ha parlato con lo psicologo del programma. Essendo una persona corretta, di comune accordo abbiamo deciso di non divulgare la nostra relazione. Tutto sommato non abbiamo ancora deciso di sposarci. Ci stiamo frequentando, però c'è da dire che ho un figlio di tre anni e mezzo, per cui Olga è molto protettiva ed è un po' fumantina. Guenda lo sa, e ha compreso la situazione".