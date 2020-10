Grande Fratello Vip 5: "Guenda Goria ha un rapporto bipolare con gli uomini" per il padre Amedeo

Guenda Goria avrebbe un rapporto bipolare con gli uomini, secondo suo padre Amedeo. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 l'ha accusato di essere stato un genitore assente ma il giornalista non ci sta e, dalle pagine di NuovoTv, mette in luce quello che, a suo parere, sarebbe un problema generale della figlia con il sesso maschile.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sono sposati nel 1987, dal loro matrimonio sono nati due figli, Guenda e Gianamedeo. I due si sono separati nel 1999 e poi hanno divorziato nel 2004. Maria Teresa e Guenda sono entrate come concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e stanno portando avanti un percorso difficile in cui stanno venendo fuori dei rancori rimasti inespressi per molti anni. Guenda ha raccontato che dopo che il padre Amedeo aveva abbandonato la casa anche la madre li lasciò soli: "Mia madre è andata via di casa quando io avevo 17 anni e Gian Amedeo 14. Ha inseguito il suo nuovo amore, ma da figlia faccio fatica a capirla" ha rivelato accusando Amedeo Goria di essere stato assente durante il periodo della loro adolescenza.

Il giornalista e conduttore televisivo dalle pagine di NuovoTv ha voluto rispondere alle accuse della figlia, raccontando una storia diversa da quella sentita dagli spettatori del Grande Fratello Vip 5: "Tra noi c'è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda".

Amedeo rivela che prova molto dolore a sentire i racconti della figlia, accusandola di avere un rapporto bipolare con il sesso maschile: "Mia figlia con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio".

Tra le varie rivelazioni di Guenda c'è quella di sentirsi non accettata quando va a casa del padre, ecco cosa risponde il giornalista: "Non è vero. Quando lei non c'è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po' dal radar di suo padre". Amedeo sostiene che la figlia è talmente disordinata che per non fare riempire gli armadi dei suoi vestiti: "Abbiamo deciso di comprare un baule da un rigattiere in cui riporre le sue cose quando lei non c'è".

Guenda Goria a diciassette anni si è fidanzata con un uomo di trentaquattro, oggi sarebbe legata a un imprenditore di nome Telemaco che avrebbe circa diciassette anni più di lei, Amedeo Goria a questo proposito ha detto: "Forse è attratta dagli uomini grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino".