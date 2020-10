Guenda Goria: il video hot con baci a un'altra donna e a seno nudo

Guenda Goria è l'inaspettata protagonista di un video hot in cui appare a seno nudo e bacia una donna. La concorrente del Grande Fratello VIP 5 è stata tra le protagoniste de Il racconto dei racconti di Matteo Garrone da cui è tratta la scena che potete vedere qui sotto.

Guenda Goria è diventata virale sul web ma non per qualcosa che è successo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La figlia di Maria Teresa Ruta qualche hanno fa ha girato una scena particolarmente bollente. Nel video che sta girando sul web Guenda è in una carrozza e bacia appassionatamente con un'altra donna che, nella foga, la spoglia lasciandola a seno nudo. Nella parte finale si vede anche un uomo, l'attore francese Vincent Cassel, fino a quel momento nascosto tra le ampie gonne delle due donne.

Il video, diventato virale in queste ore, è tratto dal film Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Guenda ne aveva parlato a Piero Chiambretti che nel 2015 l'aveva intervistata nel programma Grand Hotel Chiambretti, andato in onda in seconda serata su Canale 5. La figlia di Maria Teresa Ruta aveva detto: "per ottenere questo ruolo ho dovuto superare diversi provini, baciando prima l'assistente casting e poi la seconda attrice Catrinel Marlon". Guenda aveva commentato simpaticamente anche la mancanza di interazione con l'ex marito di Monica Bellucci: "Dopo di che mi è stato presentato Cassel ed è stato un momento veramente molto emozionante... in effetti sono rimasta un po' delusa quando mi hanno detto che Vincent sarebbe stato solo sotto le gonne".

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La ragazza, 32 anni, è entrata nel reality come concorrente unica insieme alla madre, da questa settimana la produzione ha deciso di permettere a Guenda di fare il suo percorso come singola concorrente, staccata dalla madre.