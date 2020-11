Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma

Ieri la casa dl Grande Fratello Vip 5 è stata il teatro di un furioso scontro tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma: la showgirl si è infuriata quando ha sentito l'ex concorrente di Temptation Island parlare di lei nel cucurio con Pretelli.

Selvaggia Roma è stata programmata dagli autori del Grande Fratello Vip 5 per creare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip 5. La nuova concorrente appena entrata ha detto di aver baciato Enock Barwuah, sebbene fosse fidanzato ed ha attaccato Elisabetta Gregoraci per aver sfruttato il suo amico Pierpaolo Pretelli.

Venerdì sera con una scelta mirata Pupo e Antonella Elia hanno mandato nel cucurio Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma il cui compito era sedurre l'ex velino o creare zizzania con la Gregoraci. Mentre il primo obiettivo è fallito miseramente il secondo è stato centrato. L'ex moglie di Briatore ha sentito Selvaggia parlare male di lei mentre Pierpaolo, in quel momento, era in silenzio. Urlando nella casa e rivolgendosi alla sua 'rivale' ha detto: "Se vuoi fare il tuo percorso all'interno del Grande Fratello fallo senza di me, se sei innamorata di Pierpaolo prenditelo" poi parlando con altri coinquilini si è sfogata così: "Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Sono tre ore che si permette di parlare di me".

La lite è continuata quando i due sono usciti dal cucurio. La Gregoraci ha rinfacciato a Selvaggia di aver mancato di rispetto a tutti raccontando le storie di Pierpaolo ed Enock "Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me, ci riesci? Dimmele in faccia le cose". Selvaggia Roma l'ha accusata di non sapere cosa sia il rispetto e di essere costruita

Subito dopo Elisabetta Gregoraci si è rivolta a Pierpaolo Petrelli reo di non prendere mai posizioni "Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io, vorrei che tu ogni tanto tirassi fuori le pa..e"