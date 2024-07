Elisabetta Grecoraci arriva in Rai con un nuovo programma tutto suo. Tutti i dettagli

Elisabetta Gregoraci, già protagonista del Grande Fratello Vip, dopo aver ceduto a Ilary Blasi e Alvin la conduzione di Battiti Live, programma con il quale si è fatta amare dal pubblico del piccolo schermo accanto ad Alan Palmieri, approda in Rai con un programma nuovo di zecca che condurrà in solitaria e in seconda serata.

Il Lifestyle secondo la Gregoraci

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha infatti rivelato quella che sarà la nuova conduzione di Elisabetta su Rai 2. Si tratta di uno show dal titolo "Questione di stile". Quest'ultimo andrà in onda in seconda serata e sarà incentrato prettamente sul mondo della moda, l'obiettivo in particolare sarà quello di esplorare le nuove tendenze del settore, con uno sguardo attento ai dettagli e agli stili che caratterizzano il fashion contemporaneo.

Un programma che guarderà ai trend della moda con un occhio al mondo dei social che, negli ultimi anni, ha profondamente modificato l'approccio delle persone al mondo fashion, anticipando tendenze e stili.

Di certo dare il timone della conduzione alla showgirl non può che far pensare a una scelta strategica ben precisa per attirare nuovo pubblico, il più variegato possibile. C'è da dire che in generale i programmi dedicati alla moda sono sempre ben accolti dalla maggior parte del pubblico, ma tutto dipenderà anche dalla capacità della trasmissione di saper offrire contenuti di una certa qualità. Questione di Stile andrà in onda il giovedì in seconda serata, su Rai2, dal 26 settembre.