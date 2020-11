Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini e la frase shock su Dayane Mello

Francesco Oppini per una frase shock su Dayane Mello rischia l'espulsione dal Grande Fratello Vip 5: il figlio di Alba Parietti parlando della modella brasiliana ha detto "a Verona la violenterebbero".

🚨La ragazza che aveva postato questo video è stata insultata e ha dovuto disattivare il profilo per aver riportato la frase di Oppini “Se Dayane va a Verona i miei amici la violentano”



Rieccolo!

FATELO RIGIRARE E SMETTIAMOLA DI FARE FINTA DI NIENTE.



DENUNCIAMO SEMPRE.#GFVIP pic.twitter.com/fikwz0wFsG — • (@_heysestra) October 31, 2020

Brutto scivolone di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 prontamente ripreso dalle telecamere e diffuso sui social attraverso una clip. Il telecronista sportivo e Dayane Mello nelle prime settimane del programma avevano legato molto, tanto che Cristina, la ragazza di Oppini, aveva parlato della modella brasiliana come di una sirena inviata dalla produzione a Francesco per farlo infrangere sugli scogli. Negli ultimi giorni il loro rapporto è peggiorato tanto che venerdì scorso si sono nominati a vicenda.

Nella clip incriminata si sente Francesco dire a Tommaso Zorzi "A Verona la violentano", l'influencer lo rimprovera dicendogli "ma daiii" e Oppini risponde "ma In senso buono eh". Molti utenti si sono indignati per questa frase del telecronista sportivo chiedendone l'espulsione.

Le parole di Francesco probabilmente non vanno intese letteralmente ma più come gergo da 'branco' rivolto a una ragazza a cui piace attirare l'attenzione. La frase è sicuramente deprecabile e da condannare e macchia il percorso di Francesco Oppini che negli ultimi giorni si è reso colpevole di varie uscite infelici, difficilmente difendibili anche da Alba Parietti che dal suo account Instagram interviene spesso a suo favore.

Ci si augura che lunedì Alfonso Signorini chieda a Oppini di scusarsi con Dayane per una frase che offende lei e tutte le donne.

La modella brasiliana era stata già vittima di una frase infelice e volgare da parte di Mario Balotelli, ospite del programma dove tra i concorrenti c'e' il fratello Enock Barwuah.

Francesco Oppini venerdì sera ha ricevuto tre nomination ed è al televoto insieme a Massimiano Morra e Maria Teresa Ruta. Per lunedì non è prevista eliminazione, i due meno votati andranno automaticamente in nomination per il televoto di venerdì prossimo.