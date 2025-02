Una settimana poco fortunata il calcio italiano in Champions League.

Lo sa bene Francesco Oppini, grande tifoso juventino che ieri sera ha assistito come opinionista televisivo all'incontro PSV Eindhoven-Juventus, perso dalla squadra italiana per 3-1. Le reazioni di Francesco Oppini su Netweek Calcio Show, in onda su Telecity, programma locale lombardo con la conduzione di Claudio Brachino, sono diventate virali.

Prima per i commenti alle giocate di Ivan Perisic, ex interista e autore del primo goal al 53esimo; poi contro Nicolò Savona, terzino della Juve: "Ma cosa sei un terzino o un ballerino di Amici o di Uomini e Donne?"

Le reazioni di Francesco Oppini a PSV Eindhoven-Juventus

Sulla prima rete di Ivan Perisic, Oppini impazzisce, sottolineando come un calciatore di esperienza possa ancora essere decisivo anche a 36 anni: "Che gol ha fatto, ragazzi. Ma che giocata ha fatto questo qui a 36 anni, una parte crossata da una parte all'altra. Calcia fortissimo, come non fa Kolo Muani sulla parte opposta. Bisogna segnare! Che giocata! Ditemi ancora che i giocatori di livello non fanno la differenza. Questa squadra senza Perisic non avrebbe segnato né oggi né all'andata".

Dopo l'entusiasmo per la rete di Weah, la squadra avversaria è andata in rete con Saibari. Oppini quindi ha protestato incredulo perché perché sarebbe stato goal, ma non rintracciato dal Var: "C'era un tocco di mano! Ha segnato Saibari, ma c'era un tocco di mano! Io ho visto un controllo di mano sulla giocata De Jong. Ancora Perisic, ancora lui".

È però sul goal di Flamingo, arrivato durante il primo tempo supplementare, che Oppini esplode dando vita alla reazione che sta facendo il giro dei social: "Ma come si fa! L'abbiamo visto benissimo che era lì da solo. Non vi è bastato Savona su Dumfries? Savona, mani dietro la schiena, gli sta vicino, ma cosa sei un terzino o un ballerino di Amici o di Uomini e Donne?".