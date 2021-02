Grande Fratello Vip 5, il Codacons chiede provvedimenti contro Alfonso Signorini: ecco perchè

Alfonso Signorini è finito nel radar del Codacons dopo l'infelice battuta fatta lunedì sera su Elisabetta Gregoraci durante l'ultima diretta del Grande Fratello VIP: l'associazione dei consumatori chiede a Mediaset di prendere provvedimenti severi contro il conduttore che ha usato una frase sessista contro l'ex moglie di Briatore e di chiudere il reality.

Chi lunedì sera ha seguito il Grande Fratello Vip 5 ha capito subito che Alfonso Signorini aveva commesso un gravissimo errore, lo stesso conduttore probabilmente ha capito con un attimo di ritardo che la frase appena pronunciata sarebbe finita al centro di mille polemiche, ma ormai la frittata era fatta. Tutto è nato dalla sua voglia di tirare in ballo Elisabetta Gregoraci in ogni blocco del programma, in particolare quando si parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Guardando la clip di una discussione tra i due Signorini ha detto: "Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì", volendole addossarle la colpa del battibecco tra i due.

La frase ha suscitato numerose polemiche sul web e anche il CODACONS è intervenuto chiedendo alla rete di prendere provvedimenti contro Alfonso Signorini: "Ci aspettiamo provvedimenti verso il conduttore, perché in un momento delicato come quello attuale in cui si combatte il fenomeno della violenza sulle donne, frasi come quella pronunciata ieri rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora".

Il comunicato dell'associazione a tutela dei consumatori continua chiedendo la cancellazione del reality, che terminerà il prossimo 1° marzo: "Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che non può badare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip".