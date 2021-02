Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini e quelle frasi infelici a Elisabetta Gregoraci

Ieri sera la diretta del Grande Fratello Vip 5 ha vissuto momenti di grande imbarazzo per via di Alfonso Signorini: il conduttore ha pronunciato delle frasi infelici su Elisabetta Gregoraci, chiamandola prima "merdaccia" e poi "parafrasando" un proverbio cinese.

Per Alfonso Signorini tirare in ballo Elisabetta Gregoraci è ormai diventata un'abitudine, anche quando ne potrebbe fare a meno. Venerdì scorso quando Pierpaolo Pretelli ha conquistato la finale lo ha fatto incontrare con l'ex moglie di Briatore e ieri ha mostrato la clip a Giulia Salemi, cercando di avvalorare un inesistente triangolo. Subito dopo rivolgendosi alla Gregoraci le ha detto "Elisabetta ma non ti senti una merdaccia?", e lei gli ha risposto "No, amore assolutamente no perché non ho fatto nulla di male". Signorini ha quindi replicato "Ah, allora sono io la merdaccia!".

Non contento il conduttore ha continuato a dare il meglio di se stesso prendendo di mira ancora una volta la Gregoraci e cercando sempre d'inserirla nel rapporto Salemi-Pretelli, dandole la colpa dei battibecchi della coppia: "Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì". Accortosi della freddezza con cui la "battuta" era stata accolta dal pubblico e dall'interessata ha aggiunto "adesso si aprono tutte le cateratte sulla violenza sulle donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese".

Anche al pubblico da casa non è piaciuta la frase di Signorini e su Twitter sono apparsi numerosi post contro il conduttore. "Dopo questa frase Alfonso io picchierei te", ha scritto un utente su Twitter e ancora "Cioè, Alfonso fa la morale sulla gravità di certe frasi?".