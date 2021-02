Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini scarica Alda D'Eusanio: "Ci dissociamo"

Anche Alfonso Signorini ha scaricato in diretta Alda D'Eusanio, aspettando la prima puntata disponibile del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ha evitato di fare il nome di Laura Pasini e spiegare i motivi che sono costati la squalifica alla giornalista.

Sabato sera Alda D'Eusanio ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo che Laura Pausini e il compagno Paolo Carta l'avevano denunciata per diffamazione. La giornalista venerdì sera aveva dichiarato che il chitarrista picchia regolarmente la nota cantante e Mediaset è intervenuta d'ufficio espellendo subito la D'Eusanio.

Ieri sera a inizio della diretta Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico che non segue il programma su Mediaset Extra la squalifica della D'Eusanio, che comunque aveva avuto ampio risalto sui siti specializzati e sulla stampa. "Alda, nonostante una serie di rimproveri dal Grande Fratello si è fatta uscire diverse cose - ha detto Signorini - Noi, lo chiarisco, ci dissociamo completamente da quello che è stato detto". Alfonso poi si è rivolto ai vipponi "Voi siete liberi di dire ciò che volete, siamo in democrazia, ma sempre affermazioni che non danneggino nessuno".

Nel frattempo Alda D'Esaunio è stata raggiunta da una nuova denuncia, il produttore musicale Adriano Aragozzini ha adito le vie legali dopo che la giornalista ha affermato che lui era stato la rovina di Mia Martini.