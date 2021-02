Alda D'Eusanio, seconda denuncia: continuano i guai anche dopo Il Grande Fratello Vip 5

Alda D'Eusanio è stata denunciata da Adriano Aragozzini: la giornalista durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha detto che il produttore discografico è stato la rovina di Mia Martini.

In otto giorni di partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Alda D'Eusanio è riuscita a collezionare ben due denunce. La prima volta da parte di Laura Pausini e dal compagno Paolo Carta per aver affermato che quest'ultimo picchia la cantante. Le esternazioni della D'Eusanio le erano costate anche l'espulsione immediata dal reality per decisione diretta dell'editore.

La seconda denuncia ad Alda è arrivata stamattina da Adriano Aragozzini, il produttore discografico ha rivelato a Dagospia che ha deciso di agire per vie legali dopo aver saputo che la giornalista aveva detto che sarebbe stato proprio lui la rovina di Mia Martini. Il produttore nella lettera indirizzata al portale di Roberto D'Agostino ha scritto: "Sono notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta quelle sulle parole di Alda D'Eusanio al GFV. Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival Mia ha partecipato 3 volte. "

Adriano Aragozzini ha proseguito: "Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l'ho portata al tour 'Sanremo in the world' a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania. Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D'Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate".

Alda D'Eusanio per il momento ha rilasciato solo una breve dichiarazione dopo l'espulsione, contattata dall'agenzia di stampa Adnkronos ha detto: "Appena capisco bene cosa è successo ne riparliamo".