Grande Fratello Vip 2020, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia: il chiarimento prima della finale

Prima della chiusura Grande Fratello Vip 2020, i due concorrenti Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia hanno avuto un chiarimento, provando così a mettersi alle spalle mesi di incomprensioni e discussioni.

Mentre le porte della Casa di Cinecittà stanno per chiudersi, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia hanno avuto l'ennesimo faccia a faccia, forse l'ultimo prima che questa edizione del reality si chiuda. I due hanno vissuto momenti di forte tensione, Antonella aveva addirittura accusato il coinquilino di violenza fisica durante una discussione. In quell'occasione però le registrazioni diedero ragione a Patrick.

Oggi, come potete vedere nel video, la Elia ha rivisto le sue posizioni, pur sostenendo ancora di aver ricevuto una spallata: "Era una spallata, perché sei entrato nel lavandino e mi hai urtata, non è grave, tu entrando mi hai urtata, forse non te ne sei accorto". Così Patrick le ha risposto: "Mi è dispiaciuto che l'hai vissuta cosi". Purtroppo la discussione ha continuato a girare sullo stesso argomento e per rafforzare la sua tesi Antonella: "A volte salutandomi tu ti avvicinavi all'inizio, adesso no, e mi urtavi ed io perdevo l'equilibrio. Salutandomi. Se io non avessi sentito un urto non avrei mai detto 'non mi spingere'. Allora sì sarei machiavellica che uno entra, poggia la tazzina, io non sento niente e gli dico di non spingermi". Patrick è sembrato davvero scoraggiato dalla sua insistenza: "Va bene sono voluminoso e non me ne rendo conto. Sì, sì, sì... va bene dai. Comunque io ho pensato che tu fossi diabolica, poi ho capito che non lo eri e va bene così".

Lo abbiamo detto al principio, siamo alla vigilia della conclusione del programma e Ray Pugliese ha tracciato un piccolo bilancio del suo percorso: "Adesso, dopo tre mesi, capisco che alla fine era inutile passare tramite tutte quelle guerre. Non parlo con me, ma di tutte quelle che hai dovuto affrontare. Non era inevitabile, ci sono altri modi per farle. Con te ho dovuto avere lo scontro diretto, però con le altre persone con le quali ho trovato meno legame ho risolto diversamente. Il litigio che ho avuto con te non ce l'ho mai avuto al Grande Fratello".

Antonella Elia non ha perso occasione per lanciare delle piccole frecciate accusandolo di essersi fatto influenzare da Fernanda Lessa e Andrea Montovoli, ma: "Io non ascolto nessuno. Sono autonomo. Se tu sei diffidente con tutti e diffidente con me, al punto che sei arrivata a dirmi che mi odiavi dal primo giorno in quei momenti. Sei una persona alternativa, non hai un comportamento lineare. Chiaramente puoi sembrare finta molto più di altre persone più finte di te. Questa è un'apparenza che ti tradisce. Poi io penso che tu sia genuinamente alternativa come persona" ha chiosato Patrick.

Un chiarimento tra i due concorrenti che nella prossima putata si affronteranno al televoto insieme ad Andrea Denver, l'ultimo scoglio prima di raggiungere in finale Sossio Aruta, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati.