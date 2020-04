Grande Fratello Vip 2020: ecco chi vincerà secondo i bookmakers

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2020? Uno tra Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, secondo i bookmakers. Le principali Agenzie di Scommesse considerano i due concorrenti come i principali favoriti del reality.

La finale del Grande Fratello Vip 2020 si avvicina, l'8 aprile il pubblico decreterà il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. Mentre sui social si rincorrono le voci su un possibile vincitore, i bookmakers sono al lavoro e hanno quotato i concorrenti rimasti nella Casa.

Il popolo degli scommettitori italiano, orfani dello sport, sta seguendo con attenzione le quote delle principali agenzie. Nel momento in cui scriviamo i favori per la finale sono per Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, la loro vittoria è quotata a 3,00 dalle principali agenzie, il che significa che puntando un euro su uno dei due concorrenti triplichereste il vostro investimento.

Alle loro spalle in zona podio troviamo Antonella Elia, quotata a 5,00, non male per una delle VIP più chiacchierate dell'intera edizione.

Le quote degli inseguitori, per usare un termine ippico, sono un poco più ballerine. La vittoria di Aristide Malnati è data a 6,00 da due agenzie, ma la Sisal in questo momento la quota a 7,50. Sossio Aruta, l'ultimo entrato nella Casa di Cinecittà, è quotato a 6,00 dalla Sisal e a 9,00 dalla Snai ed Eurobet. Se pensate che a vincere al televoto sarà Paola Di Benedetto potete orientarvi sulla Sisal e su Eurobet che la quotano a 9,00, la SNAI si sbilancia di meno quotandola a 7,00. Se volete fare l'investimento della vita puntate tutto, si fa per dire, su Andrea Denver, il modello è quotato a 9,00 dalla Sisal, a 15 dalla Snai e a 16 dalla Sisal.

Due precisazioni, Sossio essendo entrato alla fine lo trovate sotto la voce "altro", e in secondo luogo ricordatevi che è un gioco e come dice la pubblicità, scommettete in modo responsabile.