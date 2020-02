Grande Fratello Vip 2020, Pago si sfoga: “Sono stanco di Serena Enardu”

Pago sembra stanco della relazione con Serena Enardu al Grande Fratello Vip 2020. Il cantante rivela il suo stress durante il suo ultimo confessionale e, come a 'Temptation Island', i due sembrano sul punto di lasciarsi di nuovo.

La storia tra Pago e Serena Enardu all'interno della Casa sta minando la serenità del cantante. Dopo aver saputo dal fratello Pedro dei like messi dall'ex tronista ad Alessandro, i due hanno litigato furiosamente. Il cantante sembra non reggere più questa situazione e si è sfogato: "Non metto in dubbio il suo amore ma questo non toglie che ci vuole un po' più di attenzione" - ha detto Pago nel confessionale aggiungendo - "Non sono una roccia, non sono superman". Pago è stanco di questa situazione: "Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni, questa roba con Serena mi sta snervando. Sono stanco".

La storia con Serena sta rovinando anche il percorso di Pago all'interno della casa, lo hanno notato e sottolineato molti dei suoi coinquilini. Fernanda Lessa ha detto: "Pago stava meglio da solo, faceva divertire tutto il gruppo. Adesso si è isolato". Anche Andra Montovoli la pensa così: "lui a differenza dei primi giorni, si sta concentrando solamente sulla sua storia d'amore con Serena, anziché sul percorso intrapreso nella Casa". Per Patrick: "a volte Pago ha gli occhi foderati di prosciutto".