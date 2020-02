Grande Fratello Vip 2020, Pago e Serena Enardu: lite in diretta e insulti fuori onda

Pago e Serena Enardu ravvivano il Grande Fratello Vip 2020 con una lite furiosa. L'influencer mette i Like alle foto dell'ex tentatore ed il cantante va su tutte le furie. Fuori onda arrivano gli insulti di Serena.

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 è entrato il fratello di Pago. Pedro ha tentato di convincere il cantante ad interrompere la relazione con Serena, mostrandogli i like messi dalla ragazza ad alcune foto di Alessandro. Quest'ultimo è il tentatore di Temptation Island che contribuì alla fine della relazione tra i due concorrenti. Pedro ha detto al fratello: "ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama ti aspetta fuori, non entra qua dentro. Magari è anche vero che ti ama alla follia, non lo so, però per il bene tuo da artista ti aspetta fuori e ti fa fare il tuo percorso, che era bellissimo".

Dopo l'uscita di Pedro la coppia ha iniziato a litigare. Serena non gradisce le sue parole, i toni si alzano e gli ascoltatori la sentono urlare fuori onda: "Sei una me..a, che ca..o di fratello hai?". Poco dopo intervengono dallo studio anche il conduttore e gli opinionisti che considerano gli atteggiamenti della Enardu troppo leggeri. Alfonso Signorini le dice che dovrebbe chieder scusa a Pago ma lei gli si rivolge in malo modo: "Se devo chiedere scusa lo deciderò io, non di certo tu". A fine puntata arriva anche il post di Alessandro su Instagram: "Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità".

Nel frattempo a Mattino 5 Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha detto parlando di Serena "Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di cattivo gusto, come anche il like - aggiungendo - non voglio entrare in questa situazione, io penso solo a mio figlio, non vorrei che o assistesse a un attacco del genere verso la sua famiglia"