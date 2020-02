Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 l'undicesima puntata: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con l'undicesimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

È San Valentino anche nella Casa di Grande Fratello Vip in questo venerdì 14 febbraio 2020. I sentimenti saranno al centro della puntata... ma tutto quello che accadrà avrà un lieto fine? Per esempio: che succederà tra Pago e Serena? A mettere in crisi la loro storia d'amore fu l'intesa che nacque tra la Enardu e Alessandro Graziani, ex tentatore di "Temptation Island Vip", proprio la scorsa estate. Alfonso Signorini ha chiesto a Maria De Filippi di poter intervistare Alessandro Graziani durante una puntata di "Uomini e donne". Ottenuto il consenso della conduttrice e dello stesso Graziani, si è svolto un serrato faccia a faccia nel quale il ragazzo ha raccontato dirompenti verità che saranno rivelate stasera su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2020: Clizia Incorvaia, dopo i baci con Paolo Ciavarro si sente "a disagio"

Non solo. Scottanti rivelazioni sul marito di Adriana Volpe che con un colpo di scena entrerà nel loft di Cinecittà per augurare buon san Valentino alla moglie. Festa degli innamorati all'insegna del romanticismo anche per Paola Di Benedetto: il suo Fede - cantante del duo Benji e Fede - le ha dedicato una canzone che la modella ascolterà per la prima volta in diretta. Infine, Barbara Alberti torna in studio per raccontare i motivi che l'hanno portata a ritirarsi.

Grande Fratello Vip 2020, baci hot tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la regia li censura (VIDEO)

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

