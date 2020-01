Grande Fratello Vip 2020: nomination a sorpresa ma Antonella Elia non rispetta le regole

Il Grande Fratello Vip 2020 impone ai concorrenti una nomination a sorpresa, per ora le donne devono votare gli uomini che poi ricambieranno il favore, ma Antonella Elia non rispetta la regola.

Al Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nomination a sorpresa con voto palese, i concorrenti dovranno votare i coinquilini del sesso opposto, ma Antonella Elia non rispetta l'unica regola imposta e continua la sua crociata contro Fernanda Lessa.

Mancano ancora molte ore alla diretta televisiva ma per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nomination, è sera quando Andrea Denver e Licia Nunez leggono il comunicato della produzione: "Non c'è più spazio per chi si nasconde e il Grande fratello ha deciso che è già tempo di nomination. Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini". I concorrenti sono perplessi, Andrea continua a leggere chiarendo le modalità del voto: "Tre di voi, a sorte, faranno delle nomination palesi, scrivendo il nome del vip e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina. Tutte le altre dovranno segnare il nome e i motivi in confessionale. anche questi fogli saranno appesi anonimi al filo. Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta".

Iniziano a votare le donne, che quindi dovranno esporsi prima degli uomini. Rita Rusic nomina Patrik, Adriana Volpe fa il nome di Aristide mentre Antonella Elia vota....Fernanda Lessa. L'ex showgirl ha capito bene il comunicato che le imponeva di votare un uomo, ma Fernanda le è troppo antipatica e questo va oltre il genere. Rita Rusic pensa che Patrick, avendo vinto alcune sfide al televoto, è un avversario temibile. Adriana Volpe fa la "psicologa" e vota Aristide Malnati perché è in grado di reagire positivamente all'eliminazione.

Tutti i voti sono appesi in cucina, in attesa di quelli degli uomini. Non è ancora chiaro il motivo di queste nomination a sorpresa, sappiamo solo che nelle passate edizioni i voti palesi hanno sempre alimentato quelle polemiche che sono il pane quotidiano del reality.