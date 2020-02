Grande Fratello Vip 2020, Maurizio Costanzo invoca la chiusura del reality

Maurizio Costanzo chiede la chiusura del Grande Fratello Vip 2020 e del reality in genere anche per le future edizioni. Le liti continue, gli sgambetti, i tradimenti: tutto quanto per il programma è benzina ha letteralmente stancato il noto giornalista.

Il Grande Fratello non è mai stato un programma con fini culturali, il suo obiettivo principale è quello di catturare l'attenzione del pubblico attraverso litigi e veri o presunti flirt. L'edizione di Alfonso Signorini non fa eccezione, come ha dimostrato la diretta di lunedì sera con la rissa verbale tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

Il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, però, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', invoca ora la chiusura del reality: "Chiudete il Grande Fratello Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio" - scrive senza troppi giri di parole - "Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte".

Costanzo era già stato molto duro contro la trasmissione e i concorrenti all'indomani della squalifica di Salvo Veneziano: "Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi". Parlando di Salvo aveva detto: "È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità - senza alcun merito - salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé". Anche in quel caso il giornalista aveva auspicato la fine del reality: "Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno".