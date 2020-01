Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez lasciata via Instagram dalla fidanzata

Al Grande Fratello Vip 2020 arriva la prima rottura, Licia Nunez è stata lasciata via Instagram da Barbara Eboli: la sua fidanzata si è stufata di sentirla parlare sempre di Imma Battaglia e ha scritto in un messaggio che non riesce più a comprenderla.

L'attrice, da quando ha varcato la soglia della casa più spiata d'Italia, ha avuto un unico argomento di discussione, ormai tutti gli inquilini della casa conoscono la sua versione della fine della sua relazione con Imma Battaglia che l'avrebbe tradita con Eva Grimaldi. Anche nelle ultime ore Licia Nunez è tornata a parlare dell'attivista LGBT: "Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro". Poi, rivolgendosi alla sua rivale: "Cara Eva, tu non puoi avere l'esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa".

La reazione della sua attuale compagna è arrivata via Instagram e via Instagram ha scritto: "Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore [...] Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre...ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso".

Licia non è stata ancora informata dalla produzione, probabilmente succederà nella diretta di stasera, per accentuare l'effetto sorpresa. Nella quarta puntata della trasmissione Barbara Eboli aveva scritto parole di incoraggiamento alla Nunez: "Ciao amore mio, ti seguo sempre. Sappi che la tua famiglia sta benissimo. La gente ti vuole bene". E poi aveva concluso incoraggiandola a cambiare il soggetto delle sue discussioni, parole che oggi suonano come un avvertimento: "però ora amore basta, vai avanti. Non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persone fraintendono e per me qua fuori non è facile difenderti e difendermi anche perché potrei anch'io non comprenderti più".