Grande Fratello Vip 2020, Pago accusato di omofobia per il commento su Licia Nunez (VIDEO)

Pago accusato di omofobia al Grande Fratello Vip 2020: il cantante ha chiesto alla compagna di non avvicinarsi a Licia Nunez in quanto pugliese ed omosessuale. Dai social piovono le critiche e Luxuria lo definisce 'ignorante'.

Pago, in pochi secondi, è riuscito a mettere a segno una clamorosa doppietta che farebbe ingelosire i migliori attaccanti del nostro campionato. Parlando sotto una coperta con la sua Serena, è riuscito ad offendere in un colpo solo omosessuali e pugliesi.

Geloso dell'amicizia tra Serena e Licia Nunez, ha cercato di 'mettere in guardia' la sua ragazza: "Non mi piace il tuo avvicinamento a lei, la reputo non vera e poi le piacciono le donne". Non contento ha continuato: "La conosco da un mese e ti dico che ti sbagli... vedremo... ricordati che è pugliese... come i tuoi amici lì, fa le stesse cose...". Peccato non poter sapere cosa fanno questi amici pugliesi dell'ex tronista.

Serena, gli ha risposto: "Ti sbagli, la vedi così perché sei geloso...". E lui: "Certo è omosessuale, Stefano è omosessuale ma è maschio, lei è una donna. Darei un rene per farla uscire".

Finalmente ho trovato il video completo

vedete e sentite cn i vs occhi e le vs orecchie quanto detto da Pago

Parole e insinuazioni x me agghiaccianti

‘lei è pugliese’

‘È omosessuale ma è diversa da stefano , xche lui è un maschio’

Ma cosa vuoi dire Pago? @FandomLicia @nune pic.twitter.com/qVCznVF8kZ — BarbaraEboli (@barbara_eboli) February 11, 2020

Le sue parole sono state accolte da un coro di proteste sul web. Vladimir Luxuria su Twitter ha scritto: "Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da #Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese... nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza". Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, ha risposto a Luxuria: "E poi vogliamo anche parlare che ha detto mi toglierei un rene per far uscire Licia? Io sono senza parole..."