Grande Fratello Vip 2020: il water sporco manda su tutte le furie Licia Nunez

Al Grande Fratello Vip 2020 scoppia il caso del water sporco, che ha fatto parecchio arrabbiare Licia Nunez, colei che l'ha scoperto entrando nel bagno e trovandolo coperto di escrementi. Da lì lo sfogo: "si può litigare per le nomination, ma quello che ho visto è una cosa veramente brutta".

Sono le 3.30 mentre l'Italia dorme, ma nella Casa del Grande Fratello si apre la caccia a chi l'ha fatta sul water. Clizia Incorvaia raggiunge Pago e Adriana Volpe e racconta concitata che "Licia è arrabbiatissima perché il water è ricoperto da pipì ed escrementi, lo ha visto anche Andrea Denver, è arrivato poco dopo ed è testimone".

Adriana e Pago restano allibiti: "Che schifo. E' chiaro che è stato qualcuno che è stato male" dice la conduttrice televisiva, Pago risponde: "Può succedere... però pulisci...". Al gruppo si unisce anche Paolo Ciavarro che, con un passato di collaboratore a Forum, non riesce a dire altro che: "Bagno sudicio? Eh, ma pulisci! Ca..o, ci vuole rispetto per gli altri".

La caccia all'untore continua, per il momento senza successo e in mattinata Licia Nunez, che evidentemente non riesce a cancellare dalla mente l'immagine che le si è palesata quando è entrata in bagno, dice: "quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. E' grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro". L'attrice ha chiesto ad Andrea di entrare, le serviva un testimone, mentre Licia, dimenticandosi per un giorno di Eva Grimaldi e della storia con la sua ex, continua: "Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene! Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fottuto".