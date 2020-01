Grande Fratello Vip 2020, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe faccia a faccia nella casa?

Al Grande Fratello Vip 2020 tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ci potrebbe essere l'atteso confronto, dopo il litigio in diretta a 'I fatti Vostri', dove Magalli le disse "sei una rompiballe". Quando? Naturalmente stasera.

Alfonso Signorini sogna il grande colpo, secondo il settimanale 'Oggi', il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 vorrebbe far entrare Giancarlo Magalli nella casa per un confronto con Adriana Volpe, così come è avvento tra Rita Rusic e Valeria Marini in precedenza.

La querelle risale a qualche anno fa, Magalli e la Volpe conducevano insieme 'I fatti vostri', i due litigarono in diretta, la vicenda è arrivata perfino in Tribunale dove la presentatrice ha querelato il suo collega. Signorini, nei giorni scorsi, ha sondato il terreno con la sua concorrente che si è detta disponibile ad un confronto.

Adriana, parlando di Magalli con Barbara Alberti, ha detto "Negli anni lui me ne ha fatte tantissime, lavoravo con lui da 7,8 anni e sono l'unica ad essere durata". Aggiungendo che dal terzo anno l'atteggiamento di Giancarlo era cambiato: "Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire 'Basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?'".