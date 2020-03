Grande Fratello Vip 2020, l'età di Clizia Incorvaia? Per Paolo Ciavarro non è un problema (VIDEO)

L'età di Clizia Incorvaia tiene banco anche al Grande Fratello Vip 2020 ma per ora Paolo Ciavarro non si lascia coinvolgere nella polemica.

Clizia Incorvaia ha nascosto la sua età anche a Paolo Ciavarro? Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020, il conduttore ha cercato di coinvolgere nella polemica anche il nuovo compagno dell'influencer, che per il momento sembra poco interessato alla differenza anagrafica.

Sono 33, 36 o 40? Non stiamo dando i numeri al lotto, ma sono gli anni che potrebbe avere Clizia Incorvaia. L'influencer si attribuisce 33 anni, sulla scheda del programma risulta averne 36, per il sito di Davide Maggio Clizia ha 40 anni.

La polemica sull'età di Clizia Incorvaia scoppiata al Live - Non è la D'Urso è arrivata al Grande Fratello VIP.

Il conduttore Alfonso Signorini ha informato Paolo Ciavarro di questo atroce dubbio che assilla l'Italia intera, ma il figlio di Eleonora Giorgi non sembra sconvolto. "Io avevo capito 35 ma dell'età non mi importa nulla - ha risposto - Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene, se è il contrario no. Non mi importa". Una volta entrato nella casa Paolo sembra meno deciso e parlando con gli atri concorrenti si lascia scappare "Io so che ne ha 35, 40 sarebbe miracoloso".

L'età di Clizia? Per Paolo è davvero solo un numero... 🙃💪#GFVIP pic.twitter.com/oJWznalwX0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2020

Ciavarro mentre era collegato con lo studio ha ribadito che sente la mancanza di Clizia: "Non pensavo di piangere così tanto. Mi tengo sempre tutto dentro, poi scoppio così - ha poi rassicurato la sua nuova compagna - Clizia mi manchi, non vedo l'ora di andare con te. Ti penso sempre, continuamente, in questa casa è un casino. Mi è scoppiata dentro! Appena esco di qui la vado a prendere subito, poi andiamo a Lisbona"