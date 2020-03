Clizia Incorvaia: qual è la sua vera età?

Clizia Incorvaia avrebbe mentito sui suoi dati anagrafici, secondo alcuni, ma qual è la sua vera età? è nata il 10 ottobre del 1980, secondo il sito di Davide Maggio, quindi sarebbe prossima a compiere 40 anni. L'influencer, buttata fuori dal Grande Fratello Vip 20202 per le sue frasi su Buscetta, ha sempre dichiarato di avere 33 anni, ma in qualche caso si è contraddetta.

Se sarete invitati al prossimo compleanno di Clizia Incorvaia non provate a contare il numero delle candeline, i conti potrebbero non tornare. Ospite di Live - Non è la D'Urso, nonostante le frasi rivolte contro Andrea Denver al Grande Fratello Vip 2020, Clizia ha dimostrato di non tollerare le domande sulla sua reale data di nascita. L'ex tronista Daniele Interrante l'ha accusata di mentire sulla sua età "C'è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età - ha esordito - Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello". Clizia nella casa ha iniziato una relazione con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che ha 28 anni.

Clizia non si arrende, non ha nessuna intenzione di dire la sua età, neanche se a chiedergliela è Barbara D'Urso in persona: "Ma non si chiede l'età a una donna - risponde seccata - Come dice mia zia Nuccia dopo i 30 non si dichiara. Cosa c'entra adesso?".

Salvata dalla zia, Clizia non sa che qualche settimana fa Davide di Maggio sul suo sito aveva fatto un paio di calcoli, ben conscio che la matematica non è un'opinione. Clizia fino alla vigilia del reality diceva di avere 33 anni. La signora Incorvaia, nella scheda di presentazione del reality risulta avere 36 anni, ma la Carta d'Identità ci racconta un'altra storia: è nata il 10 ottobre del 1980. Sono quaranta quindi le candeline che Clizia dovrà spegnere il prossimo compleanno, ma non ditelo a nessuno, lei e Zia Nuccia potrebbero arrabbiarsi.