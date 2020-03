Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia, la sua vera età confermata (VIDEO)

Clizia Incorvaia ha confermato la sua vera età: ha 39 anni, e ad ottobre ne farà 40. La concorrente espulsa dal Grande Fratello Vip 2020, ha finalmente ammesso la sua vera età spiegando su Instagram i motivi della sua bugia.

L'Italia può andare avanti, Clizia Incorvaia ha ammesso la sua età, il prossimo ottobre spegnerà 40 candeline. L'influencer ha cercato di spiegare su Instagram che ha mentito per poter lavorare a 18 anni nel mondo della moda.

Clizia è un po' seccata di dover dare tante spiegazioni sulla sua vita privata, quella che pubblica ogni giorno sui vari social, ma poi si arrende: "La storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto infantile, non riuscivo a lavorare perché avevo 18 anni ma ne dimostravo 15" - spiega ai suoi follower - quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l'età che ho detto al Grande Fratello". Dopo questa spiegazione la Incorvaia racconta un altro episodio "A 30 anni Gabriele Tornatore, che era il mio idolo e lo è ancora, mi aveva scelto per la pubblicità dell'Esselunga, mi aveva convocata e confermata. Poche ore prima mi hanno chiamato dicendomi che per il cliente non ero credibile".

Insomma, Clizia ha vissuto questo apparire più giovane con frustrazione e per questo ha deciso di dichiarare qualche anno in meno. Ma, come raccontiamo a noi stessi ogni volta che compiamo un anno di più, l'importante è lo spirito e Clizia ci dà ragione: "Quello che conta è l'anima di una persona e ricordatevi sempre che tutto il resto è noia. Io e Paolo ci siamo scelti, esteticamente sembriamo anche coetanei e il distacco non si vede. E anche se fosse, tra dieci anni ma chi se ne frega, spero che le nostre anime parlino sempre la stessa lingua".

Paolo Ciavarro aveva commentato l'età di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip dicendo che l'età non è importante ma poi aveva aggiunto "se avesse 40 anni sarebbe miracoloso". Vediamo come reagirà nella prossima puntata quando, siamo sicuri, Alfonso Signorini lo informerà del prodigio.