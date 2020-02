Grande Fratello Vip 2020: Clizia Incorvaia in crisi dopo il bacio con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia sembra essere un po' in crisi per il bacio a Paolo Ciavarro davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2020. L'influencer teme di essere chiamata ad un chiarimento dal suo misterioso flirt durante la diretta di stasera.

Ieri vi abbiamo riferito del primo e anche secondo e terzo bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Oggi l'influencer si ricorda di avere una frequentazione fuori della casa e sembra pentita. Stasera ci sarà la diretta televisiva e Clizia teme di essere una delle protagoniste del serale. "Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori...mi sta venendo un po' d'ansia" dice ad Andrea Denver che le risponde: "Vabbè vi eravate lasciati molto alla buona, poi i termini li sai tu". La Incorvaia gli confida: "Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l'ho superata, ho preso un'altra direzione". La direzione presa è quella di Paolo: "qualche senso di colpa ce l'ho, non sono così superficiale" dice Clizia, chissà cosa ne penserà Ciavarro di questa situazione.

Intanto stasera ci saranno due confronti nella casa. Lory Del Santo entrerà per un faccia a faccia con Antonio Zequila. Dopo si incontreranno Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il suo fidanzato paparazzato in compagnia della sua ex, sottoposto alla macchina della verità da Barbara D'Urso ieri sera nella puntata di Live - Non è la D'Urso.