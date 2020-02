Che tempo che fa, Diodato e Fabio Fazio cantano Albano (video)

Diodato, il vincitore di Sanremo 2020, va da Fabio Fazio ed insieme accennano ad un brano di Albano. I due, che si conoscono da tempo, hanno dato vita ad un breve duetto che potete vedere nel video che vi mostriamo, presente anche su RaiPlay.

Anche quest'anno, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 è stato intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Per Diodato è stato come tornare a casa, era il 2015 quando Fazio lo chiamò nella sua trasmissione come ospite fisso per cantare dal vivo in collegamento in vari posti dell'Italia.

In studio Diodato ha cantato 'Fai rumore, il brano che ha trionfato a Sanremo 2020, dedicata ai concittadini di Taranto "che lottano e fanno rumore perché stanno vivendo una situazione insostenibile e indegna per un Paese civile".

Diodato e Levante: la canzone di Sanremo 2020 è dedicata a lei

Fabio ha ricordato che il prossimo 14 febbraio esce l'album del vincitore della kermesse musicale 'Che vita meravigliosa'. Oltre a 'Fai Rumore', l'album contiene anche il brano 'Vita Meravigliosa', colonna sonora de La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, che il cantante ha intonato accompagnato dalla sola chitarra. Subito dopo, Diodato e Fabio Fazio hanno lanciato la pubblicità sulle note di 'E la mia vita' di Albano.