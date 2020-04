Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila: "Patrick Ray Pugliese è un personaggio diseducativo”

Per Antonio Zequila una persona come Patrick Ray Pugliese non avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip 2020. Il concorrente partenopeo, eliminato ad un passo dalla finale, non ha avuto parole dolci per l'ex coinquilino che stasera potrebbe aggiudicarsi la vittoria del reality.

Anche Antonio Zequila, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2020, si è concesso all'intervista di rito del settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini.

Antonio si è detto convinto che i telespettatori, quando votano, danno la loro preferenza ai concorrenti taciturni: "Non è una novità che il pubblico prediliga personaggi taciturni a quelli dotati di grande personalità. Infatti l'ultima settimana, calcolando i concorrenti rimasti in gioco, è stata a dir poco soporifera tanto che, per passare il tempo, non hanno fatto altro che sparlare di me. Quando io, di loro, non ho mai parlato male".

Il concorrente, che subito dopo l'eliminazione aveva dichiarato che si sarebbe ritirato dal piccolo schermo, ha lanciato numerose frecciatine contro Patrick Ray Pugliese, uno dei concorrenti più accreditati al titolo di vincitore del reality. "Ho sbagliato a dargli del lardoso, ma la mia uscita infelice è arrivata dopo che lui mi ha dato, per ben due volte, del co...one. Non è una giustificazione, abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio". Zequila ritiene Patrick un personaggio diseducativo per il piccolo schermo e spiega il motivo: "No, su questo sono intransigente. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti".

A proposito dell'ormai famigerato gossip con Adriana Volpe precisa: "Quella storia non l'ho tirata fuori io e sfido chiunque a provare il contrario. Sono stato il primo a tergiversare quando Alfonso, appena varcata la porta rossa, ha tirato fuori l'argomento. L'unica cosa che ho fatto è stata quella di difendermi quando hanno provato ad omettere la verità". Poi ribadisce il suo pensiero di ritrarsi dalla televisione, ma lo vincola alla vittoria di Sossio Aruta. "Mi ritiro dalla tv, farò solo cinema, soprattutto se Sossio dovesse vincere il reality".