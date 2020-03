Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia vuole rovesciare spazzatura sul letto di Fernanda Lessa

Antonella Elia è in vena di scherzi al Grande Fratello Vip 2020, ma i concorrenti della casa hanno fatto un patto per evitare di disturbarsi durante la notte.

Antonella Elia vuole buttare la spazzatura sul letto di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl vorrebbe organizzare questo pessimo scherzo ai danni della modella brasiliana ma viene fermata da Sossio.

Il tempo nella Casa del Grande Fratello passa sempre più lentamente, ormai mancano pochi giorni al gran finale e qualcuno di loro prova a ravvivare l'atmosfera con goliardici scherzi notturni. Così Andrea Denver, Antonella Elia e Sossio Aruta ne organizzano uno ai danni dei loro inquilini a tarda notte. Patrick Ray Pugliese però è vigile, ricorda ai suoi coinquilini che è stato fatto un patto, nessun scherzo dopo una certa ora, per il rispetto di chi dorme. Il concorrente, amatissimo dal pubblico dei social, ha poi fatto un appunto ai tre "ricordatevi che Licia Nunez e Paolo Ciavarro soffrono di tachicardia e svegliarli nel cuore della notte potrebbe causargli problemi". Alla giocosa Elia l'intervento di Patrick non è piaciuto "No ma questi due sono patetici, questa cosa della tachicardia. Ma dai, adesso sono così deboli?", ha detto la litigiosa concorrente.

L'ex showgirl ha poi confessato a Sossio di voler fare a Fernanda Lessa, con cui i rapporti sono già tesi, uno scherzo di pessimo gusto: "vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto - ha detto - Facciamolo prima della diretta di Mercoledì perché poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte. Se dobbiamo farlo facciamolo domani". Anche questa volta il piano di Antonella va in fumo, l'Aruta ha fatto un patto con Antonio Zequila "niente schierzi durante la notte". Antonella perde la pazienza "Tu hai fatto dei patti con lui? Ma chi è Antonio? Ma chi cavolo è lui? Vabbè lasciamo perdere, niente più scherzi la notte". Si sarà rassegnata la Elia? Lo scopriremo preso.