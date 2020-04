Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia cade nella Casa e batte la testa (video)

Pericolo scampato per Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020, la showgirl è caduta sbattendo con la testa mentre correva per la casa inseguita da Sossio Aruta.

Stamattina la guerra dei gavettoni tra Sossio Aruta ed Antonella Elia poteva avere un epilogo spiacevole. L'ex soubrette è stata inseguita per tutta la casa dal coinquilino e poi è caduta rovinosamente a terra. Ma vediamo come sono andate le cose.

Antonella ha aperto le danze gettando della farina, su Sossio, quella stessa farina che in molti fanno fatica a trovare nei supermercati. L'ex cavaliere del Trono over l'ha bagnata con il classico gavettone. Ma questo a Sossio non bastava, ha riempito nuovamente il secchio in piscina ed ha iniziato ad inseguire la Elia. I due sono entrati in casa, all'altezza della cucina è partito il secondo gavettone, Antonella ha perso l'equilibrio ed è caduta.

"Che botta - ha detto la showgirl - ho preso una botta con la testa". Mentre gli altri gieffini correvano verso di lei, la regia ha staccato, inquadrando un'altra stanza. Antonella è stata raggiunta da un medico nel magazzino. Poco dopo ha rassicurato i coinquilini "il dottore ha detto tutto ok, devo dargli notizie nelle prossime ore". Una caduta che poteva mettere fuori dai giochi la concorrente ad un passo dalla finale ma, fortunatamente, è finita senza danni regalando solo un sorriso agli spettatori.