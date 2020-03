Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe: morto il suocero per il Coronavirus

Adriana Volpe aveva abbandonato il Grande Fratello Vip 2020 per l'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, morto a causa del Coronavirus.

Adriana Volpe in lutto, il suocero della concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è morto a causa del Coronavirus. La conduttrice due giorni fa aveva abbandonato il reality quando aveva saputo che le condizioni dell'uomo si erano aggravate.

Ernesto Prati, suocero di Adriana Volpe e padre del marito Roberto, aveva 76 anni. Colpito da Coronavirus l'uomo è deceduto qualche ora fa. Era un personaggio famoso nel mondo dello sport, da presidente della Chiasso era riuscito a portare la squadra nella massima serie del campionato elvetico.

Adriana Volpe aveva lasciato Il Grande Fratello VIP 2020 quando aveva saputo che il suocero era stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva "devo veramente uscire perché il ruolo di madre di moglie è troppo importante - aveva detto tra le lacrime salutando i concorrenti - ho delle cose da risolvere veramente importanti". Poco dopo Alfonso Signorini aveva confermato le paure dei telespettatori "Ha problemi di salute che riguardano i suoi cari - aveva detto su Instagram - quando si parla di salute in questo periodo sappiamo che si parla di una sola malattia".