Grande Fratello Vip 2019: Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale

Al Grande Fratello Vip 2019 ci sarà anche Rita Rusic, prima concorrente scelta da Alfredo Signorini per il reality che partirà il prossimo gennaio. La neo inquilina della Casa già lancia provocazioni a accende curiosità e fantasia degli spettatori, già colpiti dai nomi dei due opinionisti, Pupo e Wanda Nara.

La produttrice musicale e cinematografica aveva detto che non avrebbe mai preso parte ad un reality come lei stessa ammette nell'intervista a Chi in cui annuncia la sua partecipazione: "la mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality". Sono state le insistenze di Alfredo Signorini, che è stato promosso dal ruolo di opinionista a quello di presentate al posto di Ilaria Blasy, a convincere Rita Rusic: "Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa".

L’esplosiva Rita Rusić, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale di #GFVIP! @ritarusic pic.twitter.com/Hyeul29MbT — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2019

La presenza dell'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sta già riscaldando la fantasia dei numerosi spettatori che ogni settimana sono pronti a sbirciare nella casa più spiata d'Italia. Rita promette scintille: "ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo". La Rusic, che da anni vive a Miami, attualmente non è impegnata ed è sicura che la full immersion nella Casa VIP le permetterà di trovare qualcuno di interessante: "sono single, sono libera e, quindi... spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni". Si parla dell'uomo dei suoi sogni? No, anche di una donna, se dovesse capitate, perchè lei non si pone dei militi mentali: "innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interesse, massì. Sensualmente, detta così, uhm, no. Però, chi lo sa?".