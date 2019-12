Grande Fratello Vip 2019: Loredana Lecciso concorrente? Prima l'annuncio, poi la smentita

Al Grande Fratello Vip 2019 non ci sarà Loredana Lecciso: è arrivata infatti la smentita circa la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, dopo quello che era sembrato un annuncio ufficiale. Non è ancora chiaro il motivo del rifiuto e se il presentatore tornerà alla carica per strapparle il si.

Loredana Lecciso, nota al pubblico per la sua relazione con il cantante Albano, ha quindi detto "no grazie", in poche ore la sua partecipazione è stata prima ufficializzata e poi smentita. Non è chiaro cosa sia successo in questo lasso di tempo. I motivi che hanno indotto la leccese, una che ha sempre apprezzato la vetrina televisiva, a rifiutare restano avvolti nel mistero. Loredana ha lasciato una finestra aperta per il futuro, dichiarando a Libero in esclusiva: "magari in un'altra edizione".

Certamente Signorini non sarà contento di questo colpo di scena, lui che ha garantito che quest'anno nella casa, a differenza delle passate edizioni, ci saranno solo persone realmente famose e note al grande pubblico televisivo.

A un mese dalla partenza del reality tanto amato dai "voyeur" italiani, Rita Rusic resta l'unico concorrente ufficiale, ma siamo certi che la produzione non faticherà a trovare personaggi VIP pronti a farsi spiare in uno dei programmi di punti di Mediaset.