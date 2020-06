Loredana Lecciso e Al Bano: “Su di noi molta confusione". Il chiarimento da Barbara D'Urso

Loredana Lecciso ospite da Barbara D'Urso ieri sera, ha parlato di Al Bano, delle sue ultime dichiarazioni (ma non sui dinosauri!) e ha voluto chiarire il suo rapporto con il cantante di Cellino San Marco, tra i due sembra esserci effettivamente un ritorno di fiamma.

Albano e Loredana Leccisoo sono tornati insieme? E Romina Power che ruolo gioca in questo atipico triangolo amoroso?. Questi interrogativi hanno assillato gli italiani nelle settimane passate e la Lecciso è stata ospite del Live - Non è la d'Urso per tentare di chiarire la situazione. Al Bano nei giorni scorsi aveva parlato di un ritorno di fiamma con Loredana che, come potete vedere nel video, ha raccontato a Barbara D'Urso: " Per amore di verità devo dire che Al Bano è una persona estremamente schiva e riservata. Siccome ho letto che ha rilasciato la dichiarazione che è riscoppiato l'amore tra noi, c'è sempre stato un bel rapporto per tutelare l'amore dei nostri figli - spiega la Lecciso che poi continua - Albano non è che ha fatto una dichiarazione da un giorno all'altro sono tornato con Loredana. Ha soltanto motivato e giustificato il fatto che fossimo insieme, era solo per mettere dei puntini su alcune situazioni che potevano accavallarsi".

Loredana Lecciso, rispondendo alle domande di Barbara, ha spiegato ancora meglio il motivo delle dichiarazioni del cantante: "Albano è una persona molto leale, lui ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue e ha specificato molto bene, visto che si era creata una grande confusione, sulla nostra situazione in maniera molto pulita e onesta. L'ho molto apprezzato".

Loredana ed Albano hanno avuto due figli, Jasmine e Bido, ma l'ultima parte dell'intervista è stata dedicata alla famiglia allargata Carrisi/Lecciso/Power: "La vicenda è molto chiara e più limpida di quello che sembra: si tratta di una normalissima famiglia con degli alti e dei bassi, con dei momenti di crisi eccetera, ma io e Albano siamo una famiglia, con anche la mia figlia maggiore e se vogliono anche gli altri figli di Albano. Siccome si stava parlando di una realtà molto frequentata, Albano ha voluto spiegare qual era la situazione reale".