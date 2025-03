Grande Fratello, Alfonso Signorini contro i fan tossici del reality. E su Zeudi: “Chi la conosceva?”

Alfonso Signorini, nell'ultima puntata di Boom - il format ideato dal conduttore del Grande Fratello e disponibile sulla sua pagina Instagram - ha puntato il dito contro i fan tossici dei concorrenti del reality. In particolare, lui e la giornalista Grazia Sambruna hanno criticato la fanbase di Zeudi Di Palma, accusandola di aver condizionato e in parte rovinato questa edizione dello show di Canale 5.

Il caso Zeudi Di Palma e il potere dei suoi fan

L'ex Miss Italia, grazie al flirt iniziale con Helena Prestes, è riuscita a ottenere un consenso che ha superato i confini italiani. Tuttavia, quando la modella brasiliana - tornata nella Casa - ha scelto di coltivare i suoi sentimenti per Javier Martinez, i Zelena (sostenitori della coppia Zeudi-Helena) l'hanno abbandonata, concentrando la loro attenzione esclusivamente sulla partenopea. I fan di Zeudi sono così numerosi da influenzare le eliminazioni settimanali, mantenendo nella Casa solo gli amici fidati della loro beniamina.

Grazia Sambruna nel mirino degli haters

Chiunque osi schierarsi contro l'ex Miss Italia viene immediatamente attaccato sui social, in particolare su X. Ne sa qualcosa Grazia Sambruna, che nei suoi commenti sui social e nelle sue pagelle sul Corriere della Sera non è mai stata tenera con Zeudi. Nell'ultima puntata di Boom, la giornalista ha raccontato gli attacchi ricevuti durante il weekend.

Zeudi Di Palma è al centro delle polemiche

"Io boccio i fandom tossici del Grande Fratello. Non so se hai visto quello che è successo in questo weekend." Sambruna ha poi spiegato nel dettaglio la gravità della situazione: "Hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo, invitando in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio account X e quello di molte altre persone. Hanno scritto in portoghese, italiano, inglese e altre lingue con l'obiettivo di farmelo chiudere e mettermi a tacere. In particolare, i responsabili sono i fan di Zeudi."

Il commento di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello si è mostrato sorpreso dal grande seguito di Zeudi e ha sollevato un interrogativo: "Una domanda: ma questa Zeudi come fa ad avere tutto questo seguito? Quando è entrata, nessuno sapeva chi fosse. Io stesso faccio questo lavoro da 40 anni e non la conoscevo", si è chiesto Alfonso Signorini.

A chiudere il dibattito è stata la stessa Sambruna, che ha lanciato un monito alla produzione: "Se fossi nel Grande Fratello e in Mediaset, mi porrei questa domanda. È un fenomeno bizzarro. Ma quello che è certo è che questi fandom sono molto aggressivi e questo rovina il gioco e la trasmissione." Durante la controversa intervista a Striscia la Notizia, Alfonso Signorini aveva affermato che sarebbe felice se venisse ripristinato come unico sistema di voto quello degli sms.