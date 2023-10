Grande Fratello, tutti contro Beatrice Luzzi ma lei trionfa al televoto: è la favorita dal pubblico

La puntata del 5 ottobre del Grande Fratello ha sancito la superiorità di Beatrice Luzzi al televoto, in questo momento l'attrice non ha rivali, anche per il modo ossessivo in cui viene attaccata dagli altrui coinquilini che hanno fatto gruppo contro di lei.

Beatrice Luzzi contro tutti

Dopo poche settimane dall'inizio del reality show, gli spettatori hanno intuito che quest'edizione del Grande Fratello, priva della marcata personalità di Beatrice Luzzi, potrebbe anche rischiare la chiusura. Nell'ottava puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, l'ex attrice di Un posto al sole ha tenacemente resistito al fuoco incrociato dei coinquilini. Nella storia dei reality, la presenza di un 'branco' e di una 'vittima' ha sempre favorito quest'ultima, e questa edizione del programma non fa eccezione. Al termine del televoto, Beatrice ha trionfato con il 47% dei voti, nonostante il pubblico avesse a disposizione otto nominati tra cui scegliere.

Il primo scontro Beatrice l'ha avuto con la sua nemesi Massimiliano Varrese che ha accusato la sua coinquilina di vivere dii luce riflessa. Lei ha replicato affermando "Max mi usa come sfogatoio", aggiungendo che l'ex de Il bello delle donne "è un personaggio manipolatorio".

Grande Fratello: Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Cesara Bonamici, opinionista del programma, intervenendo dallo studio e, rivolgendosi alla concorrente, le ha chiesto provocatoriamente: "Con te non c'è arrotondamento, ogni spigolo diventa acuto. Sempre che tu sia estranea a questo gioco, è questa la tua personalità? O in qualche maniera ti sei messa in testa di far saltare i nervi a tutti?". Ma Beatrice non si è fatta trovare preparata e le ha replicato: "Non è tanto il cosa, ma il chi. Tutte queste cose, questi spigoli, vengono amplificati perché sono io"

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in un'immagine dell'edizione 2023

Nel corso del pomeriggio Beatrice si era scontrata con il resto dei coinquilini dopo un gioco provocatorio proposto dal Grande Fratello: partecipanti hanno dovuto elencare tre difetti di altrettanti compagni, e successivamente hanno avuto l'opportunità di leggere tutte le opinioni, esposte sotto forma di magliette, nel Tugurio. Beatrice ha ricevuto il maggior numero di magliette intrise di giudizi negativi.

Grande Fratello: una foto di Alex Schwazer

Il blocco è proseguito con altri concorrenti che hanno manifestato giudizi negativi su Beatrice. Alfonso Signorini ha poi chiesto a Beatrice di azzerare tutto, fare tabula rasa e concedere una possibilità ai suoi coinquilini. In risposta a queste parole, è intervenuto Alex Schwazer, l'atleta, affermando: "Sono stato io il primo a dirle di chiedere scusa". Il conduttore ha replicato dicendo: "Non ho chiesto questo, perché non deve farlo se pensa di avere ragione, ma di resettare".

Il trionfo di Beatrice al televoto

Alla conclusione della discussione, si è registrato il trionfo di Beatrice, che è emersa come vincitrice del televoto, un successo attribuibile anche al ruolo degli altri coinquilini che l'hanno resa protagonista, come lei stessa ha sottolineato nei giorni precedenti. Ecco le percentuali: Beatrice col 47%, Giselda 17%, Vittorio 11%, Letizia 10%, Alex 6%, Lorenzo 4%, Arnold 3% e Valentina 2%, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.